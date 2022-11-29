«Живем толпой в одном доме»: Таюрская рассказала о жизни Little Big в США Солистка Little Big Таюрская пожаловалась на необходимость экономить за границей

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Илья Прусикин и Софья Таюрская

Солистка Little Big Софья Таюрская рассказала, как музыканты живут в США после отъезда из России. Сейчас им приходится экономить на всем из-за отсутствия источников доходов, рассказала певица в эфире одного из YouTube-шоу, пишет StarHit.

Таюрская вместе с Прусикиным снимают в Лос-Анджелесе жилье. Они планируют покорить западную аудиторию в следующем году, уже записан новый альбом, который выйдет весной 2023 года. Пока музыканты осваиваются в чужой стране и учат английский язык с репетитором. Они уже получили грин-карту по визе «талантливых людей».

В Америке мы живем толпой, нас пять человек в одном доме: это Алина (Алина Пязок — сооснователь и продюсер группы Little Big. — NEWS.ru), я, Илья, наш саунд-продюсер и наш украинский друг, — рассказала вокалистка.

Однако, отметила Таюрская, у нее нет привычки опускать руки в каких бы то ни было обстоятельствах. И она всегда старается обустроить свой быт.

У меня нет по жизни таких штук, что если я попала в какие-то предлагаемые обстоятельства и они меня пугают, или я не могу к ним адаптироваться. Такого не существует, я могу где угодно существовать. Даже если комната два на два, я все равно ее обустрою, мне будет уютно и хорошо. Пока живем, все нормально, — сообщила певица.

Ранее солист группы Little Big Илья Прусикин заявил, что лишился собственности и контрактов после отъезда в Соединенные Штаты. В беседе с журналисткой Ириной Шихман, признанной в России иноагентом, он признался, что все деньги, которые он собирает с выступлений, идут исключительно на нужды группы и проживание в США. При этом он подчеркнул, что не жалеет об отъезде, поскольку «совесть важнее».