Солист Little Big признался, что лишился средств после отъезда в США

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Илья Прусикин

Солист группы Little Big Илья Прусикин заявил, что лишился собственности и контрактов после отъезда в Соединенные Штаты. В беседе с журналисткой Ириной Шихман он признался, что все деньги, которые он собирает с выступлений, идут исключительно на нужды группы и проживание в США. При этом он подчеркнул, что не жалеет об отъезде, поскольку «совесть важнее».

Я потерял все, да. Я был богат. Сейчас я не богат. Сейчас мы выступаем, и все деньги уходят на команду, жилье и еду. Раньше у меня были деньги, машина, дом. У меня нет контрактов рекламных. <...> И я не жалею, потому что совесть важнее, — поделился Прусикин.

Также он назвал варварами тех людей, которые поддерживают военную спецоперацию на Украине, и заявил, что не хочет иметь с ними ничего общего.

В июне текущего года группа Little Big объявила о том, что покинула Россию. До этого музыканты выступили против спецоперации на Украине. В конце июля стало известно об отмене российского тура на 2022 год.

Ранее продюсер Андрей Ковалёв сообщил, что концерты группы Little Big отменили в США вслед за отменой гастрольного тура по России. По мнению продюсера, провал Little Big в Америке был неизбежен, хотя музыканты и записали антивоенную песню.

В свою очередь музыкальный и телевизионный продюсер Дмитрий Ашуров посчитал, сколько теряют Little Big на отмене тура в России. По приблизительным оценкам, это 75 млн рублей.