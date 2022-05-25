Певице Наргиз запретили въезд в Россию до 2072 года

Певица Наргиз Закирова / Фото Илья Питалев/РИА Новости

Исполнительнице Наргиз Закировой запретили въезд в Россию сроком на 50 лет из-за её позиции в отношении спецоперации, сообщает издание Starhit со ссылкой на заявление адвоката певицы Бахрома Исмаилова. Ранее сообщалось, что Наргиз была задержана в московском аэропорту и её могут депортировать на родину в Узбекистан, однако позже эта информация не подтвердилась.

У меня есть решение о запрете въезда на 50 лет. Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию. Вот и в отношении Наргиз Закировой было вынесено данное ограничение. Наргиз была к этому готова. Она предполагала, что подобные меры будут приняты, — сказал адвокат артистки.

Накануне о задержании артистки в аэропорту сообщило издание vesti.uz. По его данным, Наргиз могут депортировать обратно в Узбекистан. Позже информацию о том, что Закирову задержали в Домодедово после прилёта из Ташкента, опровергли NEWS.ru в линейном управлении Министерства внутренних дел РФ в воздушной гавани. Продюсер певицы Виктор Дробыш заявил, что исполнительница сейчас находится в Узбекистане.