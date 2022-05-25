В полиции опровергли информацию о задержании певицы Наргиз в Домодедово

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Информация о том, что певицу Наргиз задержали в столичном аэропорту Домодедово после прилета из Ташкента, не соответствует действительности, сообщили NEWS.ru в линейном управлении Министерства внутренних дел РФ в воздушной гавани. Ранее о задержании артистки в аэропорту сообщило издание vesti.uz: по его данным, Наргиз могут депортировать обратно в Узбекистан.

Такого не было, — сказали в ведомстве.

Наргиз Закирова родилась в Узбекистане. В 1995 году вместе с родителями она эмигрировала в США, а в 2013 году заняла второе место в российском музыкальном телепроекте «Голос», и с этого времени она занималась творческой деятельностью в России. В апреле 2022 года Наргиз вернулась в Узбекистан после долгого отсутствия.

После того как информация о переезде Наргиз попала в соцсети, певица записала видеообращение к своим поклонникам. Она рассказала, что проводит время с родственниками в столице Узбекистана и работает над творческими проектами, чтобы в будущем дать им «новую жизнь». Певица добавила, что любит своих российских поклонников.

Ранее Наргиз рассказала, как пришла к своему имиджу: татуировкам и нестандартной причёске. По её словам, она рано стала артисткой, а эта профессия, по её мнению, абсолютно способствует поискам яркого образа.