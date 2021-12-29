«Это личность»: Наргиз оценила творчество Моргенштерна

Рэпер Алишер Моргенштерн является смелым и нестандартным артистом, заявила певица Наргиз Закирова изданию Sobesednik.ru. Она призналась, что не знакома с творчеством рэпера глубоко, но пары треков и выступления вживую было достаточно, чтобы сформировать мнение.

Моргенштерн — это личность. Он ворвался, как цунами, в нудную рутину местного сценического бытия. Неординарный, смелый и неуправляемый, — пояснила Наргиз.

Она также рассказала, как пришла к своему имиджу: татуировкам и нестандартной причёске. Наргиз рано стало артисткой, а эта профессия, по её мнению, абсолютно способствует поискам яркого образа.

Начнём с того, что я не «девочка, выросшая в мусульманской семье». Мой отец был персом с примесью бухарского еврея. А восточные традиции в нашей семье никогда не соблюдались. Я росла в цивилизованной, интеллигентной, артистической семье, где прежде всего превалировали человеческие качества. Артисткой я стала в достаточно раннем возрасте, а кому как не артистам проводить эксперименты с внешностью, — рассказала певица.

Ранее Наргиз Закирова обратилась к правоохранителям с жалобой на распространение недостоверных сведений о ней, после чего было возбуждено уголовное дело. Артистка утверждала, что злоумышленники распространяли не соответствующие действительности и заведомо ложные сведения о ней, тем самым оклеветав её. Экспертиза также подтвердила, что пост в соцсети содержит негативную оценку певицы.