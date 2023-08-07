«Я вижу эту фальшь»: кто из украинских артистов конфликтует с Лободой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Лобода

Украинскую певицу Светлану Лободу не пригласили на фестиваль Summer Fest в Молдавии. Против ее участия в мероприятии выступил Макс Барских. Что за скандал случился между музыкантами и почему артистка не посетит фестиваль?

Кто выступал против Светланы Лободы и почему

Недавно певец Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, заявил, что не поедет на фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале в случае присутствия там украинской коллеги Светланы Лободы. Он не впервые продемонстрировал свое негативное отношение к певице: в 2022 году Данилко назвал слезы артистки в соцсетях фальшивыми. В результате Сердючка выступила на «Рандеву», а Лободу не пригласили.

«Я вижу эту фальшь. И у Светланы Лободы тоже. Когда я вижу пятый дубль, меня это раздражает: ’’Как я плакала в этом дубле? Давайте еще раз запишем, ребята’’», — высказывался музыкант про Лободу.

На этом конфликты исполнительницы с коллегами не закончились: Лободу пригласили на фестиваль Summer Fest в Молдавии, который пройдет 26 и 27 августа, но против ее участия в мероприятии выступил Макс Барских. Он, как и Данилко, поставил организаторам ультиматум и добился своего. В страну Лободу все же позвали, однако теперь она будет петь не на большой сцене, а в маленьком ночном клубе, сообщил блогер Антон S в своем YouTube-шоу. Выступление звезды ожидается 25 августа в ночном клубе Кишинева «Бора-Бора».

Как и где живет Светлана Лобода после отъезда из России

Светлана Лобода уехала из России весной 2022 года. Сейчас вместе с двумя дочками артистка живет в Латвии. Она признавалась, что хотела бы остаться в этой стране навсегда, поскольку ей очень нравятся люди — они вежливые и спокойные.

«Мне кажется, что Латвия выбрала меня. Я часто гастролировала в Юрмале, приезжала с концертами в Ригу и думала о том, что было бы здорово иметь здесь маленький домик, проводить в нем какое-то время, потому что именно тут чувствуешь заземление. Я чувствую себя как дома сейчас. Живем в одном доме с бабушкой. И сестра младшая с нами. Дедушка уехал обратно на Украину, в родной город Ирпень. В Риге меня все знают, это очень помогает в быту. Очень спокойные люди, довольно интеллигентные и воспитанные. Никогда не переходят границы, даже фотографироваться просят очень редко. Смотрят, говорят комплименты, не позволяют себе вольностей», — рассказывала певица местным журналистам.

Артистка продолжает творческую деятельность, записывает песни и ездит на гастроли. Однако многие коллеги стали относиться к ней с пренебрежением после отъезда из России. По мнению продюсера Игоря Кондратюка, «Лобода упала в грязь».

«Она трудяжка, генерирует идеи. То, что она станет звездой, не думали. Она из всех девушек, которых мы приглашали, понравилась больше всех. Но то, что она потом упадет лицом в грязь, мы не знали. Упала однозначно, но это ее жизнь. Не будем всуе вспоминать Лободу», — говорил он.

Звезда отмечала, что ее старшая дочь спрашивает о возможности возвращения в Россию, однако, по словам Лободы, этого не будет. Исполнительница не единожды заявляла, что навсегда порвала связи с этой страной и не планирует больше никогда выступать в российских городах.

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