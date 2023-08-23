Составлен список артистов, покинувших Россию из-за ситуации на Украине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вера Брежнева

После начала спецоперации и введения различного рода санкций против России многие артисты покинули страну. Кто уехал из РФ и как сложилась их жизнь и карьера за границей?

Кто из знаменитостей уехал из России после начала СВО

Светлана Лобода покинула Россию весной 2022 года. Сейчас она вместе с двумя дочками живет в Латвии. Артистка записывает песни и ездит на гастроли, однако многие коллеги не хотят выступать с ней на одной сцене. Например, Андрей Данилко был против появления Лободы на фестивале «Рандеву» в Юрмале, а Макс Барских выступил против ее участия в Summer Fest в Молдавии. В итоге звезда не появилась на этих мероприятиях. Исполнительница отмечала, что ее старшая дочь спрашивает о возможности возвращения в Россию, однако, по словам Лободы, этого не будет. Певица неоднократно заявляла, что навсегда порвала связи с РФ. При этом она жаловалась СМИ, что стала мало зарабатывать после отъезда.

Вера Брежнева покинула страну после начала СВО. В феврале 2023 они с мужем, продюсером Константином Меладзе, выставили на продажу особняк в Подмосковье. Сейчас певица выступает за границей, но добиться такого же успеха, как в РФ, у нее пока не получилось. Недавно выступления экс-солистки «ВИА Гры» в Испании и Португалии были отменены. Лайма Вайкуле в интервью Ксении Собчак рассказывала, что сейчас Брежнева живет в Латвии.

Группа Little Big покинула Россию летом прошлого года. Музыканты осудили проведение спецоперации и уехали в США. Солистка коллектива Софья Таюрская жаловалась, что им приходится экономить на всем из-за отсутствия источников доходов. Артисты снимают жилье и учат английский язык с репетиторами.

Алла Пугачева вместе с мужем, юмористом Максимом Галкиным (внесен минюстом РФ в список иноагентов), и двумя детьми уехали в 2022 году в Израиль. Пока телеведущий гастролирует, Примадонна занимается воспитанием наследников. Певица вместе с семьей обосновалась в Кесарии, которую называют «израильской Рублевкой», и отдала детей в частную русско-еврейскую школу.

Уехавшая в Испанию телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иноагентом) признавалась, что скучает по России и хочет вернуться на родину. Однако ее останавливает боязнь оказаться в тюрьме за свои высказывания. Артистка не единожды критиковала проведение спецоперации и нелестно отзывалась о россиянах.

Дмитрий Назаров вместе с женой Ольгой Васильевой переехал во Францию в январе 2023 года после увольнения из МХТ им. Чехова. Актеры работают над проектом под названием «Наша судьба связана с эмиграцией», планируя гастроли по странам. Однако доходы Назарова после переезда за границу сократились.

Анатолий Белый принял решение уехать из страны после начала СВО. В интервью Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) актер объяснил, что рассматривал для переезда Испанию, Белград и Ригу, но выбрал Израиль из-за того, что это был наиболее легкий вариант эмиграции.

Чулпан Хаматова работает и живет в Латвии. Она жаловалась на трудности эмиграции и на то, что некоторые люди относятся к ней с недоверием. Также Хаматова отмечала, что переезд в другую страну оказался для нее самым сложным периодом в жизни. В эмиграции знаменитость часто вспоминает о России и своей квартире в Москве.

Кто из украинских артистов остался в России после начала СВО

Ани Лорак после начала спецоперации почти год не выходила на связь с поклонниками. После того как ее концерты в Краснодаре и Воронеже стали отменять, она обозначила свою позицию. Исполнительница подчеркнула, что не хочет выбирать между Россией и Украиной, однако именно в РФ она стала большой звездой. Недавно она подтвердила, что возвращается на телевидение после перерыва — артистка станет наставницей в шоу «Ты — супер!».

Певица Анна Asti тоже осталась в России после начала СВО. В феврале 2023 года Федеральная налоговая служба РФ закрыла ее бизнес из-за окончания срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в стране.

Наташа Королева поддерживает РФ, несмотря на то, что ее мама Людмила Порывай активно выступает за Украину и осуждает спецоперацию. Исполнительнице удается не ссорится с родственницей из-за разных политических взглядов.

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