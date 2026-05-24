Стало известно, куда исчез сценарист первой части фильма «Любовь-морковь» Сценарист фильма «Любовь-морковь» Курейчик уехал за границу после начала СВО

Драматург и сценарист ленты «Любовь-морковь» Андрей Курейчик «убежал» из Белоруссии после начала СВО, сообщил режиссер картины Александр Стриженов на своей творческой встрече со зрителями в рамках Забайкальского международного кинофестиваля (ЗМКФ) в Чите. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru Стриженов отметил, что связывает отъезд Курейчика с его либеральными взглядами.

Андрей Курейчик стал, по-моему, каким-то преподавателем в Гарварде, убежав [из родной Белоруссии] <...>. Обуреваемый либеральными идеями, учит свободе слова американских студентов. Точнее, китайцев, которые учатся в американских университетах, — рассказал Стриженов.

Он намекнул, что считает Курейчика достаточно слабым автором. Пьеса драматурга «Исполнитель желаний» послужила лишь основой для фильма «Любовь-морковь», однако в итоге была почти целиком переписана, уточнил режиссер.

Пьеса была слабенькая достаточно. Но мысль основная мне понравилась: для того, чтобы восстановить отношения со своей второй половиной, нужно стараться смотреть на себя ее глазами. <...> Мы ее (пьесу. — NEWS.ru) почти целиком переписали, и появилось кино, — заключил народный артист России.

Ранее Стриженов объяснил, что пригласил певицу и актрису Кристину Орбакайте на главную женскую роль в фильме «Любовь-морковь» из-за ее внешнего сходства с артистом Гошей Куценко. По словам режиссера, этот выбор обидел его супругу Екатерину: она хотела попробоваться на эту роль, но муж ей отказал.

Также Стриженов поделился, что актера Андрея Краско хоронили в костюме, в котором он играл в фильме «Любовь-морковь». Артист ушел из жизни 4 июля 2006 года на съемках сериала «Ликвидация», эту работу он не успел завершить.