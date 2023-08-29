Песни с Макаревичем, тоска по России: как живет в Израиле Алла Пугачева

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева в сентябре 2022 года переехала в Израиль, заявив, что была счастлива покинуть Россию. Как живет певица за границей и почему не обрывает все связи с родиной?

Почему Пугачева уехала из России

Алла Пугачева уехала за границу вместе со своим супругом шоуменом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) вскоре после начала спецоперации на Украине. Юморист неоднократно публиковал в социальных сетях негативные высказывания в адрес российской армии. После того как он был признан иноагентом, певица опубликовала в личном блоге обращение.

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России», — заявила она.

Артистка подтвердила свой отъезд в Израиль и подчеркнула, что счастлива жить за границей. Также она ответила на критику в свой адрес, связанную с гражданской позицией.

«Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — написала Пугачева.

Как складывается жизнь Пугачевой в Израиле

Певица вместе с семьей обосновалась в Кесарии, которую называют израильской Рублевкой, и отдала детей в частную русско-еврейскую школу. По данным KP.RU, стоимость обучения в ней составляет около 600 тысяч рублей в год.

Пока Максим Галкин гастролирует, Пугачева занимается воспитанием наследников, а также часто посещает концерты российских артистов. На днях певица пришла на выступление группы «Машина времени» и поднялась на сцену вместе с участниками коллектива Андреем Макаревичем (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Александром Кутиковым.

В июле артистка посетила фестиваль латвийской певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале, которая открыто объявила, что вырученные с концерта средства пойдут на нужды Украины. Актриса Яна Поплавская в ответ обвинила Пугачеву в финансировании терроризма.

«Пугачева, Галкин, Макаревич и, конечно, Вайкуле открыто участвуют в финансировании террористического государства, финансируют убийство людей Донбасса, атаки на Крымский мост, прилеты беспилотников по Москве, по Кремлю! Почему в отношении этих людей, имеющих российское гражданство, не возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма?» — задалась вопросом Поплавская.

Что известно о планах Пугачевой вернуться в Россию

Алла Пугачева время от времени приезжает в Россию. Последний ее прилет в Москву был связан с похоронами модельера Вячеслава Зайцева. Однако близкое окружение артистки уверяет, что она не готова отказаться от родины и в будущем вернется в Москву насовсем.

Бывший стилист певицы Джордж Ровалс рассказал порталу Prozvezd, что поддерживает общение с Пугачевой. В переписке певица сообщила ему, что вернется в Россию, но «всему свое время».

«Она родину не продала. Вернется и даст по морде тем, кто заслуживает. Алла без сцены не может. Почему она сейчас активно ходит на концерты и на мероприятия своих коллег? Потому что ей это интересно. Я с ней переписываюсь эсэмэсками. Она говорит: „Не торопите меня, всему свое время“. Она, конечно, находится в расстройстве из-за того, что такое непростое время сейчас наступило во всем мире», — сказал Ровалс.

Депутат Госдумы, актер Дмитрий Певцов считает, что не нужно препятствовать возвращению артистов в Россию, однако им должна быть закрыта дорога на федеральное телевидение.

«Мы же русские, мы же прощаем, мы великодушные люди. Но вернуть человека на самую рейтинговую передачу первого, второго, третьего, десятого канала — это, конечно, нельзя. Ни в коем случае. Такие люди должны начинать сначала. Я в этом убежден», — заявил он NEWS.ru.

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