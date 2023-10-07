«Обструкция»: сенатор о реакции россиян на возвращение Галкина из Израиля Сенатор Цеков: если Галкин и Макаревич вернутся из Израиля, их ждет обструкция

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Максим Галкин

Уехавших после начала СВО в Израиль российских артистов, в том числе Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), ждет «серьезная обструкция», рассказал NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он отметил, что подобным исполнителям не стоит ждать прежнего внимания СМИ и площадок для выступлений.

У меня абсолютнейшее презрение к этим людям, я их презирал еще до 2014-го, они просто зарабатывали в России, которую ненавидят. Им обструкцию устроят очень серьезную. Галкин, наверно, считал себя великим артистом из-за предоставленных возможностей. Если вернется, то увидит, как к нему относятся на самом деле в России, — добавил Цеков.

Ранее директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в своем Telegram-канале заявил, что эскалация напряженности в Израиле наверняка приведет к тому, что местные власти объявят мобилизацию. На этом фоне он задался вопросом, как поступят осевшие там Галкин, Макаревич и Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Все они уехали в Израиль после начала спецоперации на Украине.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила о возможном «исходе русских пацифистов» из Израиля после ракетного обстрела. По ее словам, эскалация напряженности может подтолкнуть их к бегству.

Южные регионы Израиля и район Тель-Авива подверглись ракетному удару утром 7 октября. В результате атаки погибла одна женщина, около 80 пострадавших были госпитализированы. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проникновении в страну террористов через различные пункты въезда. Было объявлено о состоянии боевой готовности и массовом наборе резервистов. Гражданских лиц, проживающих в центральных и южных регионах страны, призвали находиться около убежищ.

На фоне роста напряженности министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило Израилю войну. По его словам, организация совершила серьезную ошибку. Израильские войска в ответ развернули в секторе Газа операцию «Железные мечи».