Виторган, Собчак, Галкин: могут ли российских звезд призвать в ЦАХАЛ

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Максим Галкин, Максим Виторган и Ксения Собчак

Сына актера Максима Виторгана Даниила могут призвать в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). Могут ли мобилизовать других уехавших артистов, получивших гражданство Израиля?

Почему сына Виторгана могут призвать в ЦАХАЛ

По данным Telegram-канала SHOT, 23-летний Даниил прошел службу и демобилизовался месяц назад, поэтому теперь может оказаться в списке резервистов, которых призывают на войну.

До начала спецоперации Виторган-младший прошел срочную службу в Вооруженных силах России, после чего поступил во ВГИК. Затем семья переехала в Израиль, и Даниил отправился служить в израильскую армию, так как через год после прохождения срочной службы по закону страны иностранцы могут ускоренно получить израильский паспорт.

Месяц назад артист поздравил наследника с демобилизацией из ЦАХАЛ. Перед началом боевых действий в Израиле Даниил находился в путешествии по Европе с сестрой Полиной и своей девушкой, уточняет SHOT.

Могут ли призвать Собчак, Макаревича и Галкина

По данным Telegram-канала «Поздняков 3.0», журналист Ксения Собчак, получившая гражданство Израиля, подлежит мобилизации резервистов в стране. Как пишут авторы сообщения, она якобы подпадает под все критерии и может пойти на службу в ЦАХАЛ.

Сама Собчак объяснила, что не подлежит призыву, поскольку не проходит по возрасту. В Telegram-канале она объяснила, что девушки в возрасте от 22 до 27 лет, впервые приехавшие в страну с 2015 года, на срочную службу не призываются, но могут пойти туда добровольцами. Если репатриация произошла после 28 лет, женщин не примут даже по их инициативе.

«В резервистские подразделения распределяют граждан страны, уже прошедших срочную службу, — именно они и призываются в период мобилизации. Так что всем спасибо за мои любимые шутки про кавалерию, господа, но не сегодня, не сегодня», — написала телеведущая.

При этом востоковед, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин заявил aif.ru, что Собчак может быть призвана в случае объявления всеобщей мобилизации в Израиле.

«Призыв в Израиле осуществляется для девушек с 18 до 26–28 лет. Призыву подлежит все женское население, кроме арабского населения, а также религиозных девушек. Если говорить о репатриантах, их призывают намного реже. К тому же о всеобщей мобилизации разговоров в Израиле пока нет. Если же говорить о знаменитостях, то Ксения Собчак не подходит для призыва по возрасту. Но если будет объявлена всеобщая мобилизация, то она получит повестку наравне со всеми», — сообщил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

Также, по мнению Каргина, шансы Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на призыв крайне малы.

«Макаревич сейчас в Германии, быть вызванным оттуда в армию Израиля достаточно проблематично. Более того, за отказ служить в армии гражданства его не лишат. Отмечу, что у коренных израильтян отношение ко всем этим релокантам достаточно негативное, многие воспринимают их как нахлебников. Если говорить о „Макаревиче и его компании“, то все они получают бенефиты от Израиля: возможность путешествовать по миру, выплаты. Но вопрос, что они дают взамен? По факту — ничего. Это и вызывает негатив», — объяснил эксперт.

Что о призыве уехавших артистов сказали адвокаты

Юрист Юрий Шель заявил Teleprogramma.pro, что «могут призвать всех». По его мнению, Максим Галкин «с удовольствием» отправится защищать страну.

«О Галкине я больше скажу — он с удовольствием наденет военную форму, возьмет автомат и пойдет защищать страну. Я в этом уверен. Макаревич — тоже. Он, правда, по возрасту не подходит, но пошел бы с готовностью. Когда были события у Белого дома в 1993 году, Макаревич надел бронежилет, взял автомат и пошел защищать демократию. Я помню его фотографии во всей этой амуниции», — рассказал Шель.

Адвокат Сергей Жорин выразил другую точку зрения. По словам эксперта, российских знаменитостей и других соотечественников на войну в Израиле не призовут.

Он напомнил, что жители Израиля, отслужившие в армии обороны страны срочную службу, распределяются в резервистские силы и могут быть мобилизованы в экстренных ситуациях. Такой ситуацией является война, боевая операция или природная катастрофа. Также резервистов могут призвать на плановые задания.

В стране действует закон, регулирующий правило призыва резервистов. Согласно ему, солдаты мужского пола могут быть призваны до 40 лет, а женского — до 38 лет. Боевые офицеры же подлежат призыву до 42 лет, а некоторые представители важных профессий — до 49.

«Учитывая вышеизложенное — никого из наших селебов на войну не призовут», — прокомментировал Жорин в авторском Telegram-канале.

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