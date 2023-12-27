Роспотребнадзор закрыл Mutabor: что нашли в ночном клубе, кто его хозяин «112»: Роспотребнадзор пришел в клуб Mutabor после вечеринки Ивлеевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Роспотребнадзора пришли с проверкой в московский ночной клуб Mutabor. Позднее стало известно, что клуб закрыли на месяц. Чем известно заведение, кроме «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой, кто его хозяин?

Что известно о визите Роскомнадзора в Mutabor

Telegram-канал «112» сообщил о появлении специалистов Роспотребнадзора в Mutabor 27 декабря, через неделю после «голой» вечеринки и на фоне волны негатива в отношении ее участников. По данным канала, общественники неоднократно жаловались на деятельность заведения. Кадры с чиновниками в клубе опубликовал также Telegram-канал РЕН ТВ.

Управление Роспотребнадзора по Москве не публиковало сведений о проверке в клубе Mutabor.

По данным источника газеты «Известия», в ходе проверки выяснилось, что часть алкогольной продукции продавалась без лицензии, также выявлены нарушения санитарных норм. При этом предписание Роспотребнадзора клуб получил 20 декабря, еще до вечеринки. В настоящее время клуб опечатан. Сообщается, что заведение переносит новогодние мероприятия.

Чем известен клуб Mutabor

По данным профильных ресурсов, клуб Mutabor был создан в 2019 году. Площадку, которая позиционировалась как «культурный центр», создали в цехах шарикоподшипникового завода участники проектов Arma17 DJ Abelle (Наталья Канаева) и Poima (Александр Лестюхин) вместе с командой клуба «Рабица», который закрылся в августе 2017 года после нескольких рейдов полиции. Площадь клуба Mutabor составляет примерно 2000 кв. м.

В сентябре 2020 года силовики сорвали концерты в клубе Mutabor, по итогам проверки возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. В рейде участвовали сразу четыре подразделения МВД, в том числе спецназ «Гром».

А в ноябре 2020 года Главное управление СК РФ по Москве проводило проверку из-за 24-летней девушке из США, которая употребляла наркотики и выпивала в Mutabor, после чего умерла, пока друзья пытались посадить ее в такси.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде

В дальнейшем в клубе Mutabor неоднократно проходили события, вызывавшие резонанс в СМИ и соцсетях. В частности, в клубе неоднократно проводились вечеринки Horovod, которые позиционировались как «квир-фестиваль». Первый Horovod прошел в сентябре 2020 года. В 2021 году фестиваль Horovod 2 проводился с 8 на 9 мая, в День Победы в России, и продолжался 33 часа кряду.

Кто хозяин клуба Mutabor

Клубом Mutabor управляет ООО «Арт центр». Согласно данным сервисов проверки контрагентов, его гендиректором является бизнесмен Алексей Шелобков. В октябре он стал доверительным управляющим российской технологической компании «ИКС Холдинг», организации с более чем 4000 сотрудников, которая в 2022 году показала рост выручки более чем в два раза, до 91 млрд рублей, по данным TAdviser. «ИКС Холдинг» находится на шестом месте среди российских технологических компаний.

Под руководством Шелобкова находятся компания, которая создает сервера и системы баз данных под брендом Yadro, а также компания «Бюро 1440», которая планирует создание к 2035 году российской сети спутников для глобального широкополосного доступа в интернет.

Шелобков стал доверительным управляющим «ИКС Холдинга» и «Бюро 1440» после смерти создателя группы компаний Антона Черепенникова.

MixMag сообщает, что Шелобков также является соучредителем техно-коллектива Arma17 в 2008 году в Москве. Он выступал под сценическим именем Bkpr или Beekeeper. Спустя восемь лет рейвы Arma17 были закрыты полицией до того, как смогли провести крупный технофестиваль Outline. В Сети сохранились выступления DJ Bkpr вместе с одной из соосновательниц клуба DJ Abelle.

Как сообщают «Ведомости», на следующий день после «голой» вечеринки в клубе Mutabor его совладелец Алексей Шелобков выступал на конференции на открытии тестовой зоны связи 5G в России.

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