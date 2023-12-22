Рэпер с носком на пенисе: кто такой, чем известен, вечеринка Ивлеевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Молодой рэп-исполнитель VACIO в одночасье получил известность благодаря своему появлению на скандальной «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, куда он пришел в одном лишь носке, надетом на пенис. Что о нем известно?

Как «рэпер в одном носке» появился на вечеринке Ивлеевой

На скандальной «голой» вечеринке, организованной блогершей Настей Ивлеевой, самым откровенным нарядом оказался носок Balenciaga рэпера VACIO. Образ, по признанию музыканта, скопированный с солиста Red Hot Chili Peppers Энтони Киддиса, привел его на скамью подсудимых.

22 декабря Лефортовский суд Москвы оштрафовал рэпера на 200 тыс. руб. и приговорил к 15 суткам ареста за нарушение общественного порядка и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. VACIO записал видео с извинениями.

«Приношу извинения за то, что оскорбил чувства многих людей в столь тяжелое время для нашей страны. Я придумал свой образ и хотел удивить публику, которая присутствовала на этом закрытом мероприятии. И в итоге был замешан в видео с участниками вечеринки, которых я абсолютно не знаю», — отметил рэпер.

Он подчеркнул, что не хотел никого оскорбить и никак не поддерживает пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Фото: t.me/moscowcourts Рэпер VACIO (в центре)

Что известно о VACIO

Настоящее имя рэпера — Николай Васильев, ему 25 лет, и в Москву он приехал из Екатеринбурга. У него есть специальное образование — музыкальная школа по классу фортепиано и джазовое отделение музыкального училища в Екатеринбурге. В период учебы увлекся рэп-музыкой.

В столице пробиться в рэп-тусовку ему помогли участники бакинского коллектива «Каспийский груз». В 2018 году они помогли VACIO выпустить дебютный альбом «Неожиданно глубоко», который сам музыкант называет «провалом».

Благодаря коллаборациям со знакомыми рэперами OG Buda и Feduk второй альбом VACIO «88» (2019) принес ему некоторую популярность. За ним в 2020 году последовал третий альбом «Индепендент». Позже Васильев сотрудничал с Элджеем (трек SODA в 2021 году) и Моргенштерном (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) с треком «Притон», а также Пашей Техником (песня Dead Inside) и Славой Марлоу (трек «Папа»).

Кроме того, в 2023 году VACIO записал песню «Дуэт двух романтиков» совместно с Димой Биланом. Поклонники отметили изменившийся звук и подачу — после окологангстерской тематики рэпер обратился к лирике.

Появлялся ли он голым раньше

Появление рэпера в носке Balenciaga на вечеринке — не единственный раз, когда его видели обнаженным. Так, на обложке диска «Отец» он сфотографирован с голым торсом и в прозрачных трусах. Тогда артист объяснял в своем Telegram-канале, что сделал это ради шутки.

Кроме того, в клипе на песню «Спокойствие» он также изображен с голым торсом. На этот раз — в воде.

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