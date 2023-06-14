Рэпера оштрафовали за дискредитацию российской армии Рэпера Scally Milano оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитирующую армию матерщину

Фото: vk.com/scallymilano

Рэпер Scally Milano

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Scally Milano (Даниила Дмитриева) на 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ, передает ТАСС. Хип-хоп-исполнитель получил взыскание за нецензурные высказывания о проведении спецоперации на своем концерте.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, — говорится в сообщении.

Видеозапись с шоу, на котором Дмитриев делает громкие заявления, была выложена 22 апреля в Telegram. На момент выявления ролик набрал 159 тысяч просмотров и более тысячи комментариев.

Ранее стало известно, что рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могут привлечь к уголовной ответственности, если в течение года он будет дважды подвергнут административному наказанию. В конце июня Савеловский суд Москвы рассмотрит первый административный протокол в отношении музыканта из-за того, что он не указал статус иноагента в публикациях в своем Telegram-канале. В случае уголовного дела Моргенштерну может грозить наказание от 300 тысяч рублей штрафа до двух лет лишения свободы.