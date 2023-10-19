В Саратове отменили концерт Дианы Арбениной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Диана Арбенина

Концерт певицы Дианы Арбениной, запланированный в Саратове на 26 октября, не состоится, сообщило региональное Министерство спорта во «Вконтакте». Какими-либо объяснениями о причине отмены короткий пост не сопровождался.

Уважаемые подписчики! Сообщаем вам, что концерт певицы Дианы Арбениной, запланированный на базе ЛДС «Кристалл» 26 октября, не состоится, — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что юбилейный тур солистки российской рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной по городам России находится под угрозой срыва. Жители Ижевска, Новосибирска и Пензы обратились к местным властям с требованием отменить концерты исполнительницы из-за песни «Бар-мицва», написанной ею в поддержку Израиля.

До этого было отменено выступление артистки в Марий Эл. Певица заявила, что расценивает запрет ее концерта в Йошкар-Оле как диверсию. Артистка пообещала разобраться в ситуации, подчеркнув, что любит свою страну и своего зрителя. Арбенина добавила, что считает Марий Эл прекрасной республикой, но ее огорчает то, как ведут себя люди. Певица также сообщила, что хотела показать Йошкар-Олу своим друзьям.