В России могут отменить концерты Арбениной Россияне требуют отмены концертов Арбениной из-за песни в поддержку Израиля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Диана Арбенина

Юбилейный тур солистки российской рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной по городам России находится под угрозой срыва, пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, жители Ижевска, Новосибирска и Пензы обратились к местным властям с требованием отменить концерты исполнительницы из-за песни «Бар-мицва» в поддержку Израиля в ее репертуаре.



В Пензе местные жители написали заявление губернатору с требованием запретить выступление «Ночных снайперов», обвинив Арбенину в несогласии с РФ по палестино-израильскому конфликту. По данным источника, автор обращения считает, что Россия придерживается нейтралитета в этом вопросе, а Арбенина явно поддерживает Израиль своей новой песней. В Новосибирске активисты припомнили артистке антивоенную песню «Не молчи» и высказывания против СВО. В Ижевске общественники потребовали от местных властей «не предавать» военных в зоне СВО выступлением «Ночных снайперов», говорится в сообщении.

Под угрозу отмены попадают концерты 17 октября в Ижевске, 22 октября в Новосибирске и 25 октября в Пензе, сообщает канал. Цены за билеты на концерт Арбениной стоят от 2 тыс. до 8 тыс. рублей. Позже Арбенина заявила, что будет петь до тех пор, пока сама будет этого хотеть.

Ранее выступление Арбениной было отменено властями Республики Марий Эл. Певица заявила, что расценивает запрет ее концерта в Йошкар-Оле как диверсию. Артистка пообещала разобраться в ситуации, подчеркнув, что любит свою страну и своего зрителя. Арбенина добавила, что считает Марий Эл прекрасной республикой, но ее огорчает то, как ведут себя люди. Певица также сообщила, что хотела показать Йошкар-Олу своим друзьям.

До этого концертный директор «Ночных снайперов» Александра Рерих заявила, что сообщения о требовании жителей ХМАО отменить выступление коллектива в Сургуте 23 октября — «протухшая новость». По ее словам, на шоу Дианы Арбениной аншлаги, что говорит о невозможности обмануть российского слушателя фейками. Представитель «Ночных снайперов» отметила, что Арбенина «со своим народом и в своей стране».