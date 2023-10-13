Солистка российской рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина опубликовала в своем Telegram-канале видеообращение к властям Республики Марий Эл, в котором заявила, что расценивает как диверсию отмену ее концерта в Йошкар-Оле. Артистка пообещала разобраться в ситуации.

Этот сорванный концерт, эту отмену, власти Республики Марий Эл, я расцениваю как диверсию против гражданина Российской Федерации, который живет в своей стране, любит свою страну, любит свою публику и который несет ответственность за то, что обещает, а я обещала приехать. Я буду разбираться с тем, что случилось и почему вы так себя ведете. Это просто недостойно!заявила певица.

Арбенина добавила, что считает Марий Эл прекрасной республикой, но ее огорчает то, как ведут себя люди. Певица также поделилась, что хотела показать Йошкар-Олу своим друзьям.

Ранее концертный директор рок-группы «Ночные снайперы» Александра Рерих заявила NEWS.ru, что сообщения о требовании жителей ХМАО отменить выступление коллектива в Сургуте 23 октября — «протухшая новость». По ее словам, на шоу Дианы Арбениной аншлаги, что говорит о невозможности обмануть российского слушателя фейками. Представитель «Ночных снайперов» отметила, что Арбенина «со своим народом и в своей стране».