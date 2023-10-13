«Это недостойно!»: Арбенина обвинила власти Марий Эл в диверсии Диана Арбенина обвинила власти Марий Эл в диверсии из-за сорванного концерта

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Солистка российской рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина опубликовала в своем Telegram-канале видеообращение к властям Республики Марий Эл, в котором заявила, что расценивает как диверсию отмену ее концерта в Йошкар-Оле. Артистка пообещала разобраться в ситуации.

Этот сорванный концерт, эту отмену, власти Республики Марий Эл, я расцениваю как диверсию против гражданина Российской Федерации, который живет в своей стране, любит свою страну, любит свою публику и который несет ответственность за то, что обещает, а я обещала приехать. Я буду разбираться с тем, что случилось и почему вы так себя ведете. Это просто недостойно! — заявила певица.

Арбенина добавила, что считает Марий Эл прекрасной республикой, но ее огорчает то, как ведут себя люди. Певица также поделилась, что хотела показать Йошкар-Олу своим друзьям.

Ранее концертный директор рок-группы «Ночные снайперы» Александра Рерих заявила NEWS.ru, что сообщения о требовании жителей ХМАО отменить выступление коллектива в Сургуте 23 октября — «протухшая новость». По ее словам, на шоу Дианы Арбениной аншлаги, что говорит о невозможности обмануть российского слушателя фейками. Представитель «Ночных снайперов» отметила, что Арбенина «со своим народом и в своей стране».