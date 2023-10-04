Составлен список российских артистов, которые живут в РФ и критикуют СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ксения Раппопорт

После начала спецоперации на Украине ряд российских артистов выступили с критикой действий Москвы. Кто из них не уехал за границу и продолжает работать на родине?

Кто из артистов остался в России после критики СВО

Народная артистка России Ксения Раппопорт выступила с критикой СВО и вместе с рядом руководителей российских некоммерческих организаций и благотворительных фондов подписала обращение к президенту РФ Владимиру Путину с призывом о прекращении спецоперации на Украине. После этого артистка продолжала выступать на сцене Малого драматического театра и сниматься в российском кино. В 2024 году запланирован выход музыкального фильма с ее участием «Летучий корабль».

Актриса Лия Ахеджакова в феврале 2023 года осталась без работы в «Современнике» после того, как с показа сняли спектакли, в которых она была задействована. В театре объяснили, что зрители жаловались, что артистка выступает с призывами против спецоперации на сцене. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев в комментарии NEWS.ru объяснил, что такое решение приняли в «Современнике», потому что Ахеджакова не захотела менять свою политическую позицию. Несмотря на отсутствие работы и свою гражданскую позицию, знаменитость не намерена эмигрировать за границу, в том числе она не решается на переезд из-за своего возраста.

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук выступает против спецоперации на Украине. В 2022 году он отменил выступления в России из-за нежелания присутствовать в залах, где висят плакаты с буквой Z. При этом покидать родину артист не намерен.

«Я готов вернуть свои награды обратно, сделаю это абсолютно спокойно. Но не готов отказаться от своей гражданской позиции», — заявил он в интервью NEWS.ru.

Лидер «Ночных снайперов» Диана Арбенина в 2014 году не поддержала воссоединение Крыма с Россией, а в 2022-м осудила проведение спецоперации и выразила поддержку Украине. Несмотря на это, артистка заявила, что никуда не уедет из РФ. Затем она столкнулась с отменой концертов.

Актер Данила Козловский не поддержал спецоперацию на Украине, он назвал происходящее «катастрофой во всех смыслах». Однако продолжил выступать на сцене Малого драматического театра Европы. После того как глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания артиста по статье о дискредитации армии и призывах к экстремистской деятельности, Козловский взял творческий отпуск. Артист живет в России, но регулярно ездит в США, где у него проживает малолетняя дочь. Он обещал вернуться на сцену в 2024 году.

Кто из телеведущих вернулся в Москву после осуждения СВО

Историк моды, ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев, у которого, помимо российского паспорта, есть гражданство Литвы и Франции, в феврале 2022 года направил открытое письмо литовскому Висагинскому муниципалитету, в котором выступил с критикой действий Кремля. После этого он уехал в Париж, но в марте 2023 года вернулся в Россию, где активно работает.

«В эти весенние дни я преподаю в Москве, в МГУ, веду цикл лекций. Затем поеду в любимый Зеленоградск, в Калининградскую область. Это очень близко от берега Балтийского моря и Куршской косы, где у меня проект „Музей курортной моды и Тильзитского мира“. Всем привет из Москвы», — сообщил он.

Телеведущий и комик Александр Гудков после начала спецоперации опубликовал в социальных сетях черный квадрат. По словам главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, артист также участвовал в благотворительных концертах для помощи украинцам.

Несмотря на то, что Гудков выезжает за границу для участия в мероприятиях, его регулярно видят в Москве. Так, в апреле 2023 года он посетил юбилейный концерт «Фабрика звезд. 20 лет», куда пришел в футболке с надписью «Россия».

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