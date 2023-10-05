В ХМАО потребовали отменить концерт Дианы Арбениной

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Диана Арбенина

В Ханты-Мансийском автономном округе потребовали отменить концерт Дианы Арбениной, сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня». В канале отметили, что причиной отмены послужила критика певицы СВО. Певица сейчас находится в гастрольном туре по городам России. 23 октября у нее запланирован концерт в Ледовом Дворце спорта в Сургуте — билеты на него есть в продаже.



По данным канала, 4 октября в полицию обратился житель города с просьбой отменить выступление Арбениной — по его мнению, проводить концерт певицы недопустимо.

Концерты Арбениной летом отменили в Ростове. Также выступления ее группы «Ночные снайперы» были отменены в нескольких городах России, включая Казань и Пермь.

Кроме того, сообщалось, что концерты Арбениной и «Ночных снайперов», которые должны были пройти 12 и 17 апреля в рамках российского тура в Перми и Тольятти, были отменены. Выступления не состоялись и в Чебоксарах, Ульяновске, Пятигорске, Казани и Ростове-на-Дону.

Арбенина после отмены нескольких концертов опубликовала в соцсетях текст песни «Гавань». Там встречается фраза «стой на своем».

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФБПК) Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Арбенину после высказываний о военной операции на Украине. По его мнению, слова лидера группы «Ночные снайперы» дискредитируют Вооруженные силы России.