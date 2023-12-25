Mash: в кинотеатре «Октябрь» отменили показы с Киркоровым и Бузовой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова и Филипп Киркоров

Telegram-канал Mash сообщил, что в Москве в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате отменили несколько показов из-за отключения электричества в здании. По данным канала, в связи с этим перенесены мероприятия, на которых должны были появиться певец Филипп Киркоров, ведущая Ольга Бузова и другие знаменитости.

Премьеры в «Октябре» официально отменили из-за общегородской аварии, которая стала и причиной отключения электричества в ЦУМе, но если там уже восстановили свет, то кинотеатр по-прежнему обесточен.

На видео с места видно, что во всех зданиях вокруг кинотеатра есть электричество.

Mash сообщает, что в результате ЧП в «Октябре» сорвалась премьера фильма «Иван Васильевич меняет все», которую помимо Киркорова и Бузовой должна была посетить певица Анна Асти, ожидались и резиденты Comedy Clum Тимур Батрутдинов и Демис Карибидис, исполнившие главные роли в комедии. По данным канала, в кинотеатре отменены еще несколько сеансов и частных показов.

Ранее пользователи Instagram (деятельность в РФ запрещена) осудили появление Киркорова в Большом театре после «голой» вечеринки у блогера Анастасии Ивлеевой. Некоторые подписчики назвали певца «голым королем» и призвали лишить звания народного артиста.