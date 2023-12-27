Фадеев лишает Глюкозу псевдонима: почему, при чем здесь вечеринка Ивлеевой Фадеев может лишить Ионову псевдонима Глюк’oZa после «голой» вечеринки Ивлеевой

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/ТАСС

Максим Фадеев, Глюкоза (Наталья Ионова), Анастасия Ивлеева

Музыкальный продюсер Максим Фадеев объявил о перезапуске проекта «Глюк’oZa». Будет ли участвовать в нем Наталья Чистякова-Ионова? И как «голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой повлияла на возрождение популярной группы?

Почему Фадеев возрождает «Глюк’oZу»

По словам композитора, сегодня, 27 декабря, он узнал, что на организованной Ивлеевой «голой» вечеринке, которая состоялась в клубе «Мутабор» в Москве 20 декабря, присутствовала его бывшая подопечная Наталья Чистякова-Ионова, известная публике как Глюкоза (Глюк’oZa).

«Многие ее знают под именем Глюк’oZa, хотя это на самом деле название группы, а не ее псевдоним. В связи с происходящими событиями я принял решение о возобновлении проекта „Глюк’oZa“ в его первозданном виде», — заявил Фадеев.

Однако Чистяковой-Ионовой в возрожденной группе не будет. Продюсер пояснил, что, по его мнению, артистка дискредитирует концепцию проекта «Глюк’oZa» как своим творчеством, так и публичным поведением. Также Фадеев отметил, что не хочет, чтобы его ассоциировали с Чистяковой-Ионовой.

«Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта — прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы. А также публичными появлениями на подобных мероприятиях (вечеринке Ивлеевой. — NEWS.ru). Этот проект создавался для детей, и мне кажется, она выросла уже из этого образа. Кроме этого, больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом», — написал композитор в своем Telegram-канале.

Когда выйдут новые песни «Глюк’oZы»

Как отметил Фадеев, в проект «Глюк’oZa» входит лишь два альбома. Остальное же творчество под этим брендом он назвал «подделкой» за авторством Чистяковой-Ионовой и ее команды.

«Проект „Глюк’oZa“ — это два альбома: „Москва“ и „Глюк’oZa Nostra“. Все остальное — это уже изыски Ионовой и Ко. Она пытается имитировать мой креатив, но любые попытки подражать — это все равно подделка», — указал продюсер.

К своей публикации Фадеев прикрепил фрагмент композиции под названием «Мыши». По его словам, скоро этот трек будет на всех музыкальных платформах.

«Ловите фрагмент трека „Мыши“ новой старой „Глюк’oZы“. Скоро — на всех платформах», — заключил Фадеев.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Глюкоза на новогоднем шоу «Жара»

Как выглядела Глюкоза на «голой» вечеринке Ивлеевой, что ей грозит

Судя по опубликованному в Сети контенту, Глюкоза посетила скандальное мероприятие в прозрачной юбке, но закрывающем тело красном боди.

Как сообщала газета «Коммерсант», Чистякова-Ионова попала в так называемый стоп-лист после вечеринки Ивлеевой.

«Ряд телеканалов, рекламных агентств и компаний из разных сегментов бизнеса приостановили сотрудничество с блогером Анастасией Ивлеевой. В стоп-лист также попали Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Asti», — уточняется в публикации СМИ.

Как Фадеев отреагировал на «голую» вечеринку Ивлеевой

В своем Telegram-канале продюсер сообщил, что об этом скандальном мероприятии его спрашивали коллеги с западных студий. Фадеев назвал прошедшую вечеринку «позором» и на этом фоне вспомнил о том, как минувшей осенью западные медиа покорила его песня «Мой мармеладный», которую в начале 2000-х исполняла певица Катя Лель.

«Уже четыре дня мы с вами отовсюду слышим эхо вечеринки Ивлеевой. В частности, мне позвонили даже коллеги из западных студий, увидев эти кошмарные фотографии в своей прессе. Я не хотел это все комментировать ровно до этого момента — пока этот позор не вышел за пределы нашей страны. В момент, когда „Мой мармеладный“ взорвал мировые чарты и благодаря этой песне во всем мире возникли тренды на славянскую культуру (вопреки попыткам отмены всего русского), в центре Москвы происходит ЭТО», — написал он 26 декабря.

Фадеев добавил, что вечеринка в «Мутаборе» — стратегический провал Ивлеевой и ее команды. По его словам, теперь отмена карьеры Анастасии становится вопросом времени.

«Как продюсер и музыкант, который уже более 30 лет работает в мировом шоу-бизнесе, хочу дать этой вечеринке и профессиональную оценку. Я считаю этот креатив в 2023 году стратегическим провалом Ивлеевой и ее команды. <...> Теперь отмена ее карьеры, видимо, вопрос времени. А все извинения в образе комсомолки в рубашке, застегнутой на все пуговки, вызывают лишь один вопрос: а почему вы не в той же одежде с вечеринки извинились?» — констатировал продюсер.

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