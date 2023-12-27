Адвокат объяснил, почему Фадеев может лишить Глюк’oZу сценического имени Багатурия: Фадеев может лишить Глюк’oZу псевдонима из-за истекшей лицензии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глюкоза на новогоднем шоу «Жара»

Российский продюсер Максим Фадеев может лишить певицу Наталью Ионову псевдонима Глюк’oZа, поскольку права на использование сценического имени могли быть переданы ей на ограниченный срок, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По словам юриста, вероятно, к настоящему моменту срок лицензии истек.

Авторские права и лицензию Максим Фадеев мог передать лишь на определенный срок. Видимо, сейчас этот срок закончился, что дает ему полное право вновь использовать образы и голос Глюк’oZы, чтобы перезапустить проект. Я вижу лишь такое основание для использования материалов, права на которые он ранее продал, — сообщил Багатурия.

Ранее продюсер Максим Фадеев попросил больше не связывать себя с Ионовой после ее участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. По словам Фадеева, на самом деле Глюк’oZа — название группы, а не псевдоним его бывшей подопечной. Композитор считает, что Ионова дискредитирует концепцию проекта, в первую очередь музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы.

Ранее Фадеев заявил, что «голая» вечеринка Ивлеевой стала «стратегическим провалом» телеведущей и ее команды. Музыкант также назвал мероприятие позором и колхозом, какого он до сих пор не встречал. Фадеев добавил, что решил прокомментировать ситуацию после того, как ему стали поступать звонки от западных коллег, которые в своей прессе увидели «кошмарные фотографии» с мероприятия.