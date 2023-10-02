Составлен список украинских знаменитостей, получивших гражданство РФ

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Певица Asti (Анна Дзюба)

Украинская певица Анна Asti получила российское гражданство, сообщили СМИ. До 2023 года на территории РФ у нее действовало ИП, оформленное на украинский паспорт, теперь артистка зарегистрировала новое. Кто еще из украинских звезд имеет гражданство России?

Что известно о получении российского гражданства Анной Asti

Украинская певица Анна Дзюба (Asti) вышла замуж за российского бизнесмена Станислава Юркина в 2020 году. Тогда она получила вид на жительство в РФ. До 2023 года у Дзюбы в России действовало ИП, оформленное на украинский паспорт. В феврале исполнительница ликвидировала его и зарегистрировала новое — с российским гражданством.

При этом в конце 2021 года в интервью Ксении Собчак Дзюба заявляла, что ее все устраивало и она не собиралась получать паспорт РФ.

«У меня есть все разрешительные документы по браку. Но сейчас непонятно, что творится с границами. С российским паспортом я могу и не попасть на Украину в один прекрасный момент. А там у меня вся семья, которую я часто навещаю. Хочу спокойно ездить к маме, обнимать ее», — говорила она.

Пришлось ли артистке отказаться от украинского гражданства, чтобы получить российское, неизвестно.

Кто еще из украинских знаменитостей имеет российское гражданство

В 2018 году украинский танцовщик Сергей Полунин получил российское гражданство.

«Россия для меня всегда была и есть добром, я очень счастлив стать гражданином России», — писал артист в микроблоге.

Полунин отмечал, что он не на стороне «злых и бессовестных людей, которые создают революции и войны. Танцовщик также написал в соцсетях слова поддержки президенту РФ Владимиру Путину, заявив, что «правда за ним».

Украинский боксер Станислав Каштанов стал гражданином России в 2017 году.

«Этот процесс шел достаточно давно, хорошо, что он завершился. Я всегда чувствовал себя в России как дома, а не как в каком-то чужом месте. Конечно, мой дом там, в Донецке, но здесь все в перспективе, и я работаю для этого», — говорил он ТАСС.

Родившаяся в Донецке певица Александра Чвикова (Алекса) получила российское гражданство в 2022 году.

«Ура, паспорт! Дали Конституцию, сказали все изучить, чтобы ни в коем случае не допускала никаких ошибок», — сообщила артистка на своей странице в соцсети.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Артист балета Сергей Полунин

Кто из артистов отказывался от украинского гражданства

Телеведущая Жанна Бадоева приняла решение отказаться от украинского гражданства в пользу итальянского после того, как переехала с мужем в Италию, где она живет с 2015 года.

«Я там ничего не веду, они меня, наверное, забыли. Я работаю в развлекательном слоте, поэтому, в принципе, я развлекаю людей всего мира», — объясняла она.

У кого из мировых звезд есть российское гражданство

Французский актер Жерар Депардье получил российское гражданство в 2013 году. При этом он не отказался от французского паспорта. На такой шаг артист решился из-за налоговой реформы в родной стране, повышающей ставку налога для «сверхбогатых» до 75%. Налог, из-за которого Депардье покинул страну, спустя время признали дискриминационным, Конституционный совет Франции его отменил. Российский паспорт актер получал из рук Владимира Путина. У Депардье имеется прописка в Саранске, а также квартира в Грозном, которую тому подарил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Американский актер Стивен Сигал стал обладателем российского паспорта в 2016 году. Он объяснил желание стать гражданином РФ своим происхождением — семья его отца жила во Владивостоке. В мае 2021 года Сигал предложил ужесточить в России наказание за уголовные преступления в области экологии. Инициативу актер представил на заседании фракции «Справедливая Россия — За правду». В начале августа этого года стало известно о планах Сигала снять документальный фильм о Донбассе.

Звезда «Холопа» сербский актер Милош Бикович в феврале 2021 года также обзавелся российским паспортом. Он отмечал, что всегда чувствовал себя русским.

Читайте также:

Критика СВО, закрытие проекта: как живет уехавший из РФ Жерар Депардье

Путин упростил получение гражданства РФ для иностранцев — участников СВО

В Кремле изучат запросы иностранных журналистов на получение гражданства РФ