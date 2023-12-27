Анна Асти поплатилась за «голую» вечеринку Ивлеевой 6,5 млн рублей Mash: в московском клубе Gipsy отменили новогоднее выступление Анны Асти

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анна Асти

Telegram-канал Mash сообщил, что в московском клубе Gipsy отменили новогоднее выступление певицы Анны Асти из-за ее участия в «голой» вечеринке блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой. По информации канала, артистка из-за этого лишилась примерно 6,5 млн рублей.

Mash сообщает, что в данное время певице ищут замену, под угрозой срыва и ее выступление в Luxury Village. По данным канала, с аналогичным бойкотом столкнулась и Лолита Милявская, у которой отменили мини-концерты с 31 по 1 января в столичном отеле «Метрополь», на них певица могла заработать примерно 5–6 млн рублей.

Ранее Ивлеева извинилась за организованную вечеринку. Она объяснила, что мероприятие было посвящено презентации фотосессии, которую не получилось опубликовать в журнале Playboy, ушедшем из России. В 2022 году блогер стала главным редактором этого журнала и на первой обложке сняла 100 женщин, «не боящихся показать красоту своих тел».

Свои извинения за участие в вечеринке также принесли артисты Дима Билан и Лолита Милявская. По словам исполнителей, они «шли на арт-выставку» и не подозревали, каким скандалом обернется мероприятие.