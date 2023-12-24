Ивлеева решила отдать деньги с «голой вечеринки» на благотворительность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Анастасия Ивлеева записала в Telegram-канале видео, в котором извинилась за скандал вокруг «голой вечеринки» в клубе «Мутабор». Она также призналась, что отправит выручку с продажи билетов на мероприятие на благотворительность. Телеведущая уточнила, что это является не «актом доброй воли», а единственным вариантом развития событий.

Это было крайне неуместно. Мне жаль, что так произошло и что это невозможно было контролировать (публикацию видео с вечеринки. — NEWS.ru) <...> Я за это приношу извинения перед всеми, перед обществом и перед своими гостями <...> Я целиком и полностью осознаю свою ответственность за произошедшее, и все вырученные средства от продажи билетов во второй день я лично отправлю в благотворительные организации. Не в качестве акта добрых дел ради оправдания, а потому что это единственный возможный вариант развития событий, — призналась Ивлеева.

Телеведущая также объяснила, что вечеринка была посвящена арт-проекту, опубликованному журналом Playboy в 2022 году. В первый день прошла закрытая презентация для звезд шоу-бизнеса. На второй день продавались билеты для всех желающих. По словам Ивлеевой все было реализовано по законам.

Вместе с тем она прокомментировала ситуацию вокруг репера VACIO. Артист был предупрежден, что выбранный им образ неприемлем, однако решил не следовать рекомендациям и воплотить задумку, объяснила Ивлеева.

На «голой вечеринке» присутствовал, в том числе, Филипп Кирокоров. После нее его призвали лишить звания народного артиста России. Депутат Виталий Бородин уже обратился с просьбой в Минкульт.