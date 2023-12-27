Обойдет ли стороной отмена Анну Асти? Что ей грозит за песни у Ивлеевой Mash: Анна Асти не выступит в клубе Gipsy 31 декабря

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анна Асти

Российская певица Анна Асти не выступит в Москве с концертом на Новый год, сообщает Mash. Связано ли это с концертом на вечеринке Анастасии Ивлеевой в «Мутаборе» 20 декабря, сколько потеряла артистка из-за отмены мероприятия?

Что известно об отмене выступления Анны Асти 31 декабря

Telegram-канал Mash сообщил об отмене новогоднего выступления Анны Асти. Мероприятие должно было состояться 31 декабря в известном столичном клубе Gipsy. По информации канала, исполнительница хита «Царица» лишилась 6,5 млн рублей.

Билеты на мероприятие в Gipsy стоили от 7,9 до 360 тысяч рублей. Mash пишет, что сейчас администрация Gipsy ищет замену исполнительнице. Кроме того, под угрозой отмены выступления артистки в «Барвихе Luxury Village», которое должно было состояться сразу после шоу в Gipsy.

Канал предполагает, что новогоднее выступление Анны Асти отменили из-за её присутствия на «голой» вечеринке телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой. Сообщений об отмене мероприятий в социальных сетях исполнительницы нет.

Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на представителей Gipsy сообщил, что в клубе не знают об отмене концерта Анны Асти из-за ее участия в вечеринке Ивлеевой.

Кроме того, 31 декабря в 20:30 на ТНТ должна была состояться премьера ремейка советской комедии «Иван Васильевич меняет все», в которой у звезды был эпизод с куклой Барби, исполняющей песню «Звенит январская вьюга». На днях канал сообщил, что релиз картины переносится.

Что Анна Асти делала на вечеринке у Анастасии Ивлеевой

Исполнительница хита «Хобби» была приглашена на «голую» вечеринку в качестве выступающей звезды. Анна Асти вышла на сцену и исполнила свои композиции, а также поговорила со зрителями, признавшись, что находится «на одной волне» с Ивлеевой и они уже договорились «попить винишко».

«Мы с Настей на одной волне. <...> Я знаю, что все, кто на одной волне и со мной, и с нашими песнями, и с тем, что мы делаем, и на одной волне с Настей, находятся сегодня здесь», — сказала Анна Асти со сцены.

Присутствовавшие на «голой» вечеринке гости отмечали, что «певица слишком одета для этого мероприятия». На звезде был черный топ с пайетками, брюки с длинной и укороченной штанинами, босоножки на высоком каблуке. Глаза артистки были скрыты за солнцезащитными очками. Как долго Асти вела развлекательную программу, неизвестно.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анна Асти

Сколько Анна Асти зарабатывает на корпоративах

Концертный директор Сергей Лавров рассказал в разговоре с NEWS.ru, что самыми дорогими сегодня звездами являются Zivert, Анна Асти, Сергей Жуков. По его словам, это золотой фонд шоу-бизнеса, первый эшелон, у этих артистов стабильно «дорого и богато».

«Анна Асти сейчас одна из самых востребованных, у нее выступления расписаны на долгое время вперед. Они получают примерно по 10 млн за корпоратив», — подчеркнул Лавров.

Ранее артистке пророчили место российской примадонны Аллы Пугачевой. По мнению музыканта ISHAY, это возможно благодаря особому вокалу и патриотической позиции Асти.

«У нее шикарный голос, и она, в отличие от Пугачевой, патриот своей страны и не сбежала за бугор. <...> Не за горами момент, когда она выпустит патриотическую песню, которая взорвет чарты. Полагаю, что она подходит больше всего к этому статусу. <...> Сейчас, в такое непростое время, стране нужны патриоты, нужно это направление развивать», — считает ISHAY.

Он отметил, что звезда «выпускает хит за хитом», а также имеет «сильный творческий потенциал». Музыкант отметил, что Асти — представитель новой школы молодых и талантливых артистов.

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