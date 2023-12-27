Российская певица Анна Асти не выступит в Москве с концертом на Новый год, сообщает Mash. Связано ли это с концертом на вечеринке Анастасии Ивлеевой в «Мутаборе» 20 декабря, сколько потеряла артистка из-за отмены мероприятия?
Что известно об отмене выступления Анны Асти 31 декабря
Telegram-канал Mash сообщил об отмене новогоднего выступления Анны Асти. Мероприятие должно было состояться 31 декабря в известном столичном клубе Gipsy. По информации канала, исполнительница хита «Царица» лишилась 6,5 млн рублей.
Билеты на мероприятие в Gipsy стоили от 7,9 до 360 тысяч рублей. Mash пишет, что сейчас администрация Gipsy ищет замену исполнительнице. Кроме того, под угрозой отмены выступления артистки в «Барвихе Luxury Village», которое должно было состояться сразу после шоу в Gipsy.
Канал предполагает, что новогоднее выступление Анны Асти отменили из-за её присутствия на «голой» вечеринке телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой. Сообщений об отмене мероприятий в социальных сетях исполнительницы нет.
Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на представителей Gipsy сообщил, что в клубе не знают об отмене концерта Анны Асти из-за ее участия в вечеринке Ивлеевой.
Кроме того, 31 декабря в 20:30 на ТНТ должна была состояться премьера ремейка советской комедии «Иван Васильевич меняет все», в которой у звезды был эпизод с куклой Барби, исполняющей песню «Звенит январская вьюга». На днях канал сообщил, что релиз картины переносится.
Что Анна Асти делала на вечеринке у Анастасии Ивлеевой
Исполнительница хита «Хобби» была приглашена на «голую» вечеринку в качестве выступающей звезды. Анна Асти вышла на сцену и исполнила свои композиции, а также поговорила со зрителями, признавшись, что находится «на одной волне» с Ивлеевой и они уже договорились «попить винишко».
«Мы с Настей на одной волне. <...> Я знаю, что все, кто на одной волне и со мной, и с нашими песнями, и с тем, что мы делаем, и на одной волне с Настей, находятся сегодня здесь», — сказала Анна Асти со сцены.
Присутствовавшие на «голой» вечеринке гости отмечали, что «певица слишком одета для этого мероприятия». На звезде был черный топ с пайетками, брюки с длинной и укороченной штанинами, босоножки на высоком каблуке. Глаза артистки были скрыты за солнцезащитными очками. Как долго Асти вела развлекательную программу, неизвестно.
Сколько Анна Асти зарабатывает на корпоративах
Концертный директор Сергей Лавров рассказал в разговоре с NEWS.ru, что самыми дорогими сегодня звездами являются Zivert, Анна Асти, Сергей Жуков. По его словам, это золотой фонд шоу-бизнеса, первый эшелон, у этих артистов стабильно «дорого и богато».
«Анна Асти сейчас одна из самых востребованных, у нее выступления расписаны на долгое время вперед. Они получают примерно по 10 млн за корпоратив», — подчеркнул Лавров.
Ранее артистке пророчили место российской примадонны Аллы Пугачевой. По мнению музыканта ISHAY, это возможно благодаря особому вокалу и патриотической позиции Асти.
«У нее шикарный голос, и она, в отличие от Пугачевой, патриот своей страны и не сбежала за бугор. <...> Не за горами момент, когда она выпустит патриотическую песню, которая взорвет чарты. Полагаю, что она подходит больше всего к этому статусу. <...> Сейчас, в такое непростое время, стране нужны патриоты, нужно это направление развивать», — считает ISHAY.
Он отметил, что звезда «выпускает хит за хитом», а также имеет «сильный творческий потенциал». Музыкант отметил, что Асти — представитель новой школы молодых и талантливых артистов.
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