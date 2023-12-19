Сколько могут зарабатывать SHAMAN, Анна Асти и Киркоров на корпоративах

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

В декабре многие российские артисты неплохо зарабатывают на корпоративах. Концертный директор Сергей Лавров предположил в разговоре с NEWS.ru, сколько могут получать российские звезды за одно выступление.

«Самые дорогие сегодня — это Zivert, Анна Асти, Сергей Жуков. Это золотой фонд шоу-бизнеса, первый эшелон, у этих артистов стабильно „дорого и богато“. Анна Асти сейчас одна из самых востребованных, у нее выступления расписаны на долгое время вперед. Они получают примерно по 10 млн за корпоратив», — подчеркнул Лавров.

По словам бывшего концертного директора Софии Ротару, Валерия, Стас Михайлов, Николай Басков, Леонид Агутин, Кристина Орбакайте, Дима Билан могут выступить за пять миллионов рублей.

По мнению Лаврова, певца SHAMAN не так часто приглашают на корпоративы. «Он востребован на официальных мероприятиях, на государственных праздниках, на День города, День шахтера, День учителя и т. д. и т. п. Это не корпоративный артист, в ресторанах нужен тот, под кого народ бы пел и танцевал. Под SHAMAN много не напляшешь», — считает концертный директор.

В букинговом агентстве NEWS.ru предоставили данные о том, сколько стоит пригласить на корпоратив некоторых певиц: заказчикам, готовым заплатить от 3 млн рублей, предлагают рассмотреть кандидатуры Ольги Серябкиной, Ольги Бузовой, Лолиты.