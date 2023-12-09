Асти, Лобода, Валерия: кому из звезд пророчили место Примадонны Продюсер Лавров: Алла Пугачева чувствовала конкуренцию с Валерией

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Продюсер Сергей Лавров заявил, что народная артистка СССР Алла Пугачева чувствовала конкуренцию с певицей Валерией. Кому пророчили место Примадонны?

Почему Пугачева и Валерия конкурировали

По словам Лаврова, Примадонна избегала выходов на сцену совместно с исполнительницей хита «Часики». Например, на «Фабрике звезд» народная артистка заявила, что ее участие шоу возможно при условии отсуствия там будущей жены Иосифа Пригожина. Он сравнил тогдашнюю популярность Валерии с нынешней известностью SHAMAN.

«Пугачева чувствовала конкуренцию себе и своей дочке, потому что Валерия в то время собирала дворцы спорта. Валерия в то время была как SHAMAN, только в юбке. Хватало одной афиши, то, что сейчас и у SHAMAN происходит в принципе», — заявил Лавров в разговоре с Пятым каналом.

Правда ли, что Асти могла заменить Примадонну

Музыкант ISHAY заявлял, что место Пугачевой займет певица Анна Асти. По его мнению, это возможно благодаря особому вокалу и патриотической позиции артистки

«У нее шикарный голос, и она, в отличие от Пугачевой, патриот своей страны и не сбежала за бугор. <...> Не за горами момент, когда она выпустит патриотическую песню, которая взорвет чарты. Полагаю, что она подходит больше всего к этому статусу. <...> Сейчас, в такое непростое время, для страны нужно патриоты, нужно это направление развивать», — заключил ISHAY.

ISHAY отметил, что звезда «выпускает хит за хитом», а также имеет «сильный творческий потенциал». Музыкант отметил, что Асти — представитель новой школы молодых и талантливых артистов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Анна Асти

Почему Лободе пророчили место Примадонны

В 2019 году Светлана Лобода спела на «Новой волне» известную песню Пугачевой «Живи спокойно, страна». После этого выступления звезда опубликовала в социальных сетях ролик, в котором поблагодарила композитора Игоря Крутого за композицию. В кадре с ней находилась Пугачева, которую Лобода называла «любимой» и «великой» артисткой. В ответ Примадонна в шутку «благословила» Лободу на выступления для россиян.

«Живи спокойно, страна. Ведь у тебя еще она. Все остальные в тени», — сказала Пугачева, показывая на Лободу.

В 2022 году Лобода поддержала Пугачеву после поста о «рабах и холопах». Под публикацией Пугачевой она написала: «Идеально сказано! Алла Борисовна, любим Вас!»

Однако когда украинка приехала в Юрмалу с сольным концертом в августе 2023 года, Примадонна не пришла ее поддержать. СМИ писали, что Лобода была разочарована отсутствием Пугачевой.

Светский обозреватель Леван Тодуа в беседе с порталом BLITZ+ подчеркнул, что «пока Алла Борисовна жива и здорова, ее место никто не может занять».

«Если она даже выйдет на сцену и будет молчать, зал будет стоя аплодировать. А то, что Лобода могла бы занять, — это полный абсурд. Она прекрасна в своем жанре, но до Аллы Борисовны ей далеко», — подчеркивал обозреватель.

Кто пророчил Гагариной место Примадонны

Народный артист СССР Лев Лещенко в апреле 2023 года заявил, что лучшей певицей России может стать Полина Гагарина. Артист указал на вокальные возможности исполнительницы, ее артистизм и внешние данные. Все это, по его мнению, «в комплексе позволяет ей претендовать на место певицы номер один».

«Я думаю, что если бы Полина захотела, она бы и рэп исполняла неплохо. Гибкая очень певица: голос красивый, мощный. И визуально хороша. И актерские данные прекрасные», — сказал тогда Лещенко.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Полина Гагарина

Кого еще называют королевами эстрады

Музыкальный критик Павел Рудченко считает примой сегодня Ларису Долину, помимо ее таланта и профессионализма, он отметил современность исполнительницы. Он уточнил, что она «не почивает на лаврах и не останавливается на своих былых заслугах». Рудченко назвал это качество важным для артистки, «если она хочет оставаться актуальной».

Он добавил, что соперничать с Долиной за звание лучшей певицы России могла бы Ирина Аллегрова.

«Аллегрова — уже состоявшаяся „императрица“. И она в этом образе и качестве остается на нашей эстраде», — подчеркнул Рудченко.

Промоутер Сергей Дворецкий говорил, что «большинство хотят слушать песни Лолиты и Аллегровой». Он также отметил успехи в карьере певицы Клавы Коки.

«Ну и совсем молодняк типа Клавы Коки уже наступает на пятки нашим признанным королевам. Это и называется сменой музыкального поколения», — резюмировал эксперт.

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