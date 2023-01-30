Долина жестко поставила на место барда Новикова Долина резко ответила барду Новикову из-за критики на шоу «Три аккорда»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лариса Долина

Российская певица Лариса Долина в шоу «Три аккорда» на Первом канале перепела хит Александра Розенбаума «Гоп-стоп», за что ее раскритиковал сидевший в жюри бард Александр Новиков. Он попросил артистку больше никогда не исполнять эту композицию, на что та вспылила и сказала, что никто не в праве ей приказывать.

Мне никто не имеет права приказывать, — указала артистка.

По мнению Новикова, «эта песня не для вокализа, эта песня — спектакль». Он выразил неудовлетворение тем, что Долина «пела, а не играла» произведение. Кроме того, он подчеркнул, что песня должна исполняться только мужчиной.

Это тот случай, когда хороший вокал не является помощником произведению. Вы ее пели, а ее надо рассказывать, играть. В ней куража нет в вашем исполнении. Это совсем другой жанр — это не джаз. <...> Никогда больше эту песню не пойте, — сказал Новиков.

При этом другие члены жюри также не были едины во мнении. Певица Любовь Успенская призналась, что сперва не узнала Долину, а шансонье Сергей Трофимов заявил, что выступление Долиной можно считать «бродвейским номером».

Конфликт сгладил автор хита. Розенбаум спел с Долиной «Гоп-стоп» дуэтом, попросив ее исполнить композицию с нотами джаза.

В 2021 году конфликт произошел между Долиной и звездой TikTok Валей Карнавал (Карнауховой). Певица жестко раскритиковала вокальные способности девушки. Она предложила оппонентке простую вокальную распевку, однако Карнавал не смогла попасть в ноты. После этого Долина посоветовала Карнавал петь в ванной, но не на публике.