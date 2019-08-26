https://static.news.ru/photo/68aa32f8-c7e1-11e9-9ba8-fa163e074e61_660.jpg Светлана Лобода Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Советская и российская певица Алла Пугачёва намекнула, что её возможной преемницей на сцене станет украинская исполнительница Светлана Лобода.

Живи спокойно, страна, ведь у тебя ещё одна <...> Все остальные в тени, — заявила Примадонна отечественной эстрады во время конкурса молодых исполнителей «Новая волна».

Небольшой видеоролик с «благословлением» Лобода разместила на своей официальной странице в социальной сети Instagram и поблагодарила Пугачёву за поддержку, а композитора Игоря Крутого за песню.

СПАСИБО Игорю Яковлевичу (Крутому) за песню, Великой любимой Алле Борисовне (Пугачёвой) за благословение, Моим зрителям за то, что я есть, — написала Лобода (орфография, пунктуация и стиль авторские).

Ранее News.ru сообщал, что Лобода опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой изображена её подросшая дочка Тильда. Артистка запечатлена с полуторагодовалой малышкой в самолёте.