https://static.news.ru/photo/5584888c-c74a-11e9-bc6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/lobodaofficial

Популярная певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой изображена её подросшая дочка Тильда.

Артистка запечатлена с полуторогодовалой малышкой в самолёте. Поклонники певицы пришли в восторг от фотографии, так как Лобода практически не выкладывает фото младшей дочери.

Мой кислород в безвоздушном пространстве, — подписала фото певица.

В мае 2018 года у Светланы родилась вторая дочь, которую назвали Тильдой. В СМИ неоднократно появлялась информация о романе Лободы и лидера Rammstein Тилльем Линдеманном, однако пара это официально не подтверждала.

Как ранее писал News.ru, Светлана Лобода вновь оказалась в эпицентре скандала. На этот раз артистка закатила истерику на проходящем в Санкт-Петербурге музыкальном фестивале «Белые ночи», куда её пригласили выступать.