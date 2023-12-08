Слова об СВО, отъезд из РФ, встреча с Пугачевой: где сейчас певица Манижа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Манижа

Певица Манижа обрела популярность после выступления на международном конкурсе «Евровидение», где в 2021 году представляла Россию с песней Russian Woman. Чем сейчас занимается артистка, почему ее концерты подверглись массовой отмене?

За что Манижу раскритиковали в России

Летом 2022 года певица Манижа подверглась массовой критике за отъезд из России. Артистка дала интервью, в котором рассказала, что находится в Париже, после чего в Сети появились призывы к отмене ее концертов.

Позднее Манижа призналась в соцсетях, что действительно уезжала за границу. Однако это был вынужденный и временный отъезд, поскольку она улетела в Париж, чтобы поддержать сестру, которая попала в аварию.

«Мы с мамой забрали ее в Москву пройти восстановление под наблюдением врачей», — объяснила она.

По словам артистки, после слухов об эмиграции ей пришлось столкнуться с критикой в свой адрес. Манижа заверила, что уезжать из России навсегда она не планирует.

«Вчера меня начали называть „предателем“, требовать отменить мои выступления и выслать из страны, как и год назад во время „Евровидения“. Но на этот раз мои слова откровенно вырвали из контекста и переврали», — уточнила певица.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Манижа

Что Манижа говорила об СВО

Певица в интервью Ксении Собчак выразила сожаление, что музыка и политика на фоне ситуации в мире оказались тесно связаны. По словам Манижы, ей поступало много зарубежных предложений от СМИ с просьбой высказаться о политической ситуации в стране, а музыкальные лейблы предлагали записать антироссийские композиции.

«Был один лейбл, который написал мне: если ты запишешь суперантироссийскую песню, мы можем с тобой подписать контракт. Мне это все кажется отвратительным. Они такие, типа, „мы тебе гарантируем защиту“. Я не буду называть, но это очень большая музыкальная компания», — рассказала исполнительница.

При этом Манижа призналась, что не может поддержать спецоперацию.

«Я сама лично знаю, что такое быть беженцем из-за войны, которая произошла в Таджикистане. 15 лет своей жизни я ходила без паспорта и гражданства. Я прекрасно помню это время своей жизни. Я не могу поддерживать это», — объяснила она.

За такую позицию ее раскритиковала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и выступила против ее участия в концертах на территории России.

«Она же выступила против спецоперации, сказав, что это „против ее воли“», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Манижа

Чем сейчас занимается Манижа

В 2022 году певица Манижа и режиссер Ладо Кватания, известный своими клипами для Карди Би и группы «Ленинград», сыграли свадьбу. Торжество прошло в Московской области.

После отмены концертов в России артистка отправилась в заграничный гастрольный тур. Ее концерт в Израиле посетила народная артистка СССР Алла Пугачева, после чего певицы поделились совместными снимками в соцсетях.

«Алла Борисовна, люблю вас и горжусь жить и работать, когда вы рядом», — написала Манижа.

Весной текущего года артистка выпустила новую песню Tummy, в клипе на которую раскрыла свою беременность. В июне она родила дочь Оливию. Сейчас она ведет социальные сети на русском и английском языках.

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