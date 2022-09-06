Певица Манижа вышла замуж Певица Манижа вышла замуж за режиссера Ладо Кватания

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Манижа

Певица Манижа и режиссер Ладо Кватания поженились, сообщает Telegram-канал Ксении Собчак. Отмечается, что молодые люди проводят свадебную церемонию на Николиной горе в Подмосковье.

Прямо сейчас Манижа и режиссёр Ладо Кватания обмениваются кольцами на Николиной горе в Подмосковье!, — сообщается в канале.

Ранее исполнительница дала интервью газете «Коммерсант», в котором заявила, что политику страны не поддерживает, однако уезжать из страны не готова. В ответ публицист Михаил Шахназаров назвал певицу «лицемеркой». После этого стало известно, что выступление Манижи фестивале «Стереолето» в Санкт-Петербурге отменили.

Пресс-службе Кубанского казачьего войска также высказались против выхода Манижи на сцену в рамках фестиваля «Александровская крепость» в Усть-Лабинске 22-24 октября, пригрозив перестать принимать участие в организации и проведении мероприятия. Свою позицию казаки аргументировали «решительным осуждением тех, кто выступает против решений президента России» Владимира Путина.

Организаторы фестиваля позже не подтвердили отмену выступления Манижи.