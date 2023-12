Отъезд в США, зависимость, мечта об РФ: куда пропал певец Александр Рыбак

Фото: Pedro Fiuza/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Александр Рыбак

Норвежский певец белорусского происхождения Александр Рыбак прославился благодаря победе на международном конкурсе «Евровидение» в 2009 году. Несколько лет назад он перестал вести светскую жизнь. Что известно о жизни артиста, где он сейчас?

Куда пропал Александр Рыбак

Александр Рыбак в 2020 году признался, что на протяжении 11 лет был зависим от антидепрессантов. По словам артиста, тяга к таблеткам практически уничтожила его волю к жизни и стала причиной разрыва отношений с близкими.

«В последние годы зависимости таблетки сделали меня слабым и напуганным. Это затронуло не только мой мозг, но и отразилось на мышцах, желудке и общем состоянии организма», — рассказал он.

Три года назад он начал лечение, в связи с чем прекратил творческую деятельность. В 2022 году Рыбак в документальном фильме «Песенка спета: хиты-убийцы» на МУЗ-ТВ заявил, что сумел избавился от пагубного пристрастия к психотропным лекарствам, но последствия их употребления все еще дают о себе знать.

«Мои доктора мне говорят, что я не могу длинные сольники делать, потому что у меня проблемы с концентрацией. Я могу спеть пару песен, три песни, потом отдохнуть, подумать, вспомнить текст и петь еще две-три песни. Когда я перестал пить снотворное и разные таблетки принимать, уже чувствовал себя снова Александром Рыбаком», — объяснил артист.

В период лечения Александр Рыбак написал песню Give Me Rain про то, как он пережил курс реабилитации.

«Головная боль, галлюцинации, холодный пот и ночные кошмары были моими дорогими приятелями каждый день», — уточнил исполнитель.

Фото: Karin TaRnblom / Ibl Bildbyr/Global Look Press Александр Рыбак

Чем сейчас занимается Александр Рыбак

Александр Рыбак три года назад уехал в США, где поступил на программу магистратуры в Колумбийский колледж, который находится в Чикаго. За два года он получил диплом кинокомпозитора.

В Америке Александр Рыбак создал мерч — именные майки, байки, шапки и термосы. Также он презентовал новую песню Memories, в которой рефреном звучит музыкальная цитата из его хита с Евровидения Fairytale.

Сейчас певец не выступает сольно, однако согласно афише на его сайте, дает концерты в Норвегии вместе с коллегами. Артист признавался, что надеется вновь стать популярным, в том числе в России.

«В России у меня мечта есть — сделать дуэт с артистом масштаба Киркорова, гастролировать вместе», — заявил он.

Что известно о личной жизни Александра Рыбака

Задолго до победы на Евровидении, проживая в Москве, Александр Рыбак состоял в отношениях со скрипачкой Ингрид Берг Мехус. Эти отношения прекратились в 2004 году по инициативе девушки.

В 2010 году музыкант стал встречаться с победительницей Евровидения певицей Леной Майер из Германии. Артистка делала заявления о предстоящей свадьбе, но до официальной регистрации брака дело не дошло.

В период лечения от зависимости артист публиковал в социальных снимки с девушкой по имени Юлия и посвятил ей свою песню I Came to Love You. Однако спустя время пара рассталась. В свои 37 лет Александр Рыбак остается холостым.

В октябре 2023 года Рыбак рассказал в социальных сетях, что ему пришлось обратился в полицию из-за преследующей его фанатки. По словам артиста, с девушкой он ранее был в дружеских отношениях, но со временем она стала одержима им.

«А еще я никогда не угрожал ей чем-то. Только сказал ей, что сообщу о ней в полицию, что я и сделал», — написал он, сопроводив публикацию снимками с видеокамер у своего дома, на которых запечатлена поклонница.

Читайте также:

Как сейчас живут ведущие «Пока все дома» Тимур Кизяков и Андрей Бахметьев

Ссора с Серябкиной, критика СВО, отъезд из РФ: куда пропала Елена Темникова

Закрытие «Сам себе режиссер», жизнь в Киеве: куда пропал Алексей Лысенков