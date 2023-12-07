Как сейчас живут ведущие «Пока все дома» Тимур Кизяков и Андрей Бахметьев

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Тимур Кизяков

Тимур Кизяков и Андрей Бахметьев в разные годы были лицами передачи «Пока все дома». Почему изменилось название программы, чем сейчас занимаются ведущие?

Что известно о Тимуре Кизякове

Тимур Кизяков с 1992 года был ведущим передачи «Пока все дома» на Первом канале. В 2017 году он уволился после скандала с большими затратами на выпуски сюжетов о детях-сиротах, которым в рамках программы искали приемных родителей. Телеведущий считал, что обвинять его проект в завышенных расходах несправедливо, и ушел с Первого канала.

Сейчас Кизяков продолжает работать над выпусками передачи на канале «Россия 1», теперь она выходит под названием «Когда все дома». За долгие годы съемок программы ведущий побывал в гостях у многих артистов, спортсменов и деятелей культуры.

Также в программе, несмотря на скандал на Первом канале, осталась рубрика «У вас будет ребенок» с сюжетами о детях — воспитанниках детских домов, которую ведет супруга телеведущего Елена Кизякова.

Тимур Кизяков признается, что не все артисты соглашаются принять участие в проекте.

«Мне бы, например, очень хотелось сходить в гости к Балуеву, Башарову. Но те, для кого семья — это закрытая тема, не приглашают к себе журналистов. Да, есть, к сожалению, герои, которых мы пока не сняли, но надеюсь, что еще снимем», — рассказал он MK.RU.

Что известно о личной жизни Тимура Кизякова

Со своей единственной женой Еленой Тимур Кизяков познакомился в 1997 году в «Останкино». На момент встречи она занимала должность редактора программы «Вести» и была замужем.

Вскоре Елена развелась с первым избранником и вышла замуж за телеведущего. Супруги растят двух дочерей и сына. Они живут в двухэтажном доме в поселке Салтыковка недалеко от Москвы. На участке разбит собственный небольшой пруд. Свое жилье телеведущий показал в 20-м, юбилейном, выпуске передачи, когда стал героем своей программы.

Кизяков рассказал, что хотел придать интерьеру стиль деревенского дома, поэтому при строительстве и внутренней отделке было использовано много натурального дерева.

Куда пропал Андрей Бахметьев

Андрей Бахметьев с 1992 по 2010 год вел в передаче «Пока все дома» рубрику «Очумелые ручки». Во время работы на телевидении он также написал несколько сценариев для «Ералаша» и в начале 2000-х был арт-директором журнала «Спокойной ночи, малыши!».

В 2010 году Бахметьев покинул программу «Пока все дома» по собственному желанию, чтобы сосредоточиться на образовательных проектах.

Бахметьев является председателем попечительского совета «Евробот — Россия». Созданный им в 2018 году электронный конструктор «Знаток» получил приз в номинации «Лучшая электронная игрушка» на международной выставке игрушек в Гонконге.

Андрей Бахметьев не ведет соцсетей, не афиширует свою личную жизнь. Последний раз он появился в медийном пространстве в 2021 году в рекламе кроссовок. В ролике утверждалось, что модная обувь сделана из переработанных пластиковых бутылок.

По словам Тимура Кизякова, его бывший коллега сейчас продолжает заниматься разработкой различных изобретений, которые отнимают все его время.

«„Очумелые ручки“ ушли на пенсию, потому что Андрей стал заниматься производством разных электронных игрушек и у него не осталось времени на то, чтобы быть на съемках», — рассказал Кизяков.

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