Ссора с Серябкиной, критика СВО, отъезд из РФ: куда пропала Елена Темникова

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Елена Темникова

Певица Елена Темникова в последнее время пропала из поля зрения средств массовой информации и поклонников. Она практически не выступает и не появляется на светских мероприятиях. Чем сейчас занимается исполнительница, как она живет?

Чем известна Темникова

В 2003 году Елена Темникова прошла пробы во второй сезон шоу «Фабрика звезд». Она заняла третье место в финале проекта, после чего гастролировала с концертами вместе с другими участниками, а также приняла участие в реалити-шоу «Последний герой».

Спустя время певица подписала контракт с продюсерским центром Максима Фадеева и стала участницей группы «Серебро». В 2007 году коллектив представил Россию на Евровидении и занял третье место.

В 2014 году Темникова ушла из группы по состоянию здоровья. После этого она начала сольную карьеру.

Артистка также является членом попечительского совета фонда «Созвездие сердец», который помогает больным детям и детям-инвалидам.

Что известно о личной жизни Темниковой

Елена Темникова была замужем два раза. Ее первым избранником стал музыкант Алексей Семенов, с которым она познакомилась на «Фабрике звезд». Брак артистов продлился шесть лет.

В 2007 году Темникова встречалась с дрессировщиком Эдгардом Запашным.

В 2014 году исполнительница познакомилась с бизнесменом Дмитрием Сергеевым. Через несколько месяцев влюбленные поженились, через год на свет появилась дочь Александра.

Почему Темникова поругалась с Серябкиной

Между бывшими участницами группы «Серебро» Еленой Темниковой и Ольгой Серябкиной на протяжении многих лет продолжается конфликт, хотя, находясь в коллективе, они близко дружили.

Темникова заявляла, что разочаровалась в Серябкиной, поскольку узнала, что у нее были отношения с продюсером Максимом Фадеевым.

«Мне стыдно, оттого что я случайно вхожу в комнату и там что-то вижу, им стыдно, оттого что они это скрывают, как дети. Они вынуждены постоянно что-то придумывать. Им неловко, и они ненавидят меня, которая их застукала. Весь этот напряг случился на почве того, что несколько лет все вот так тщательно скрывалось, а все обросло большим враньем», — говорила Темникова.

Серябкина эту информацию опровергала.

«Это она была моей любовью, а не наш продюсер. Поэтому то, что она сейчас говорит про меня и Макса, очень странно. Мы с ней были вместе 24/7, даже на гастролях у нас всегда был один номер на двоих, мы жили вместе. Лене я очень верила, любила ее, доверяла», — комментировала она.

В марте этого года Серябкина призналась, что предложила экс-коллеге вместе записать песню, но получила отказ.

«У меня была написана очень крутая концепция для трека, и я хотела его сделать, несмотря на то, что все знают, что мы не общаемся. Для меня музыка — она выше всего. Но у нас не получилась эта история — точнее, я предложила, ну не я лично, а от меня менеджеры связались с ее представителями, и я так поняла, что они не согласились. Они отказались», — призналась певица в интервью Лауре Джугелии.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Елена Темникова и Ольга Серябкина

Что Темникова говорила про спецоперацию

После начала спецоперации Елена Темникова высказалась против происходящих событий, а после в интервью назвала случившееся «катастрофой».

В апреле этого года певицу вырезали из документального фильма о «Фабрике звезд», который показали на канале МУЗ-ТВ. Изображение исполнительницы заблюрили, а упоминание о ней вырезали. Удаление Темниковой могло быть связано с ее позицией по СВО, а также с тем, что в прошлом году она вместе с семьей уехала в Португалию.

Спустя время директор артистки Табриз Шахиди заявил, что ее не беспокоит случившееся.

«Елена — большой артист и не нуждается в невнятных упоминаниях, а мы не обращаем внимания на цензуру, связанную с интригами. Только время покажет, кто настоящий сильный артист, а кто настаивает на том, чтобы вырезать из программ конкурентов, чтобы вдруг не появились упоминания», — прокомментировал он.

В июне этого года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала отменить выступление Темниковой в Санкт-Петербурге в рамках праздника выпускников «Алые паруса». Она заявила, что певица не имеет права гастролировать на территории России из-за критики СВО.

«Еще один исполнитель, который выступает против России, пытается вернуться всеми возможными способами. Думаю, что организаторы обратят внимание на эту ситуацию и не допустят подобного», — высказалась Мизулина.

При этом Темникова приняла участие в концерте. После этого она написала в соцсетях, что «увидела глаза людей, полных надежды на мир».

Чем сейчас занимается Темникова

В прошлом году появилась информация о том, что Елена Темникова вместе с семьей переехала в Португалию. Сама певица почти год не выходила на связь с поклонниками и не выступала, однако в июле этого года заявила, что все это время набиралась сил и энергии. Также в тот период стало известно, что артистка вернулась в Россию.

«Если честно, я хотела, чтобы от меня чуть-чуть отдохнули. Так открыто я еще никогда об этом не говорила, я 20 лет на телике, и меня правда было очень много последние годы, осенние туры перетекали в весенние, и так по кругу. Я очень люблю гастроли, но у меня случилось выгорание, и я подумала, что надо ненадолго отойти в сторону, дать по себе соскучиться. Сейчас я точно понимаю, что это было правильным решением», — поделилась она.

При этом в ближайшее время выступления артистки не запланированы.

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