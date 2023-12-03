Гастроли, популярность в TikTok, жизнь с кошкой: куда пропала певица Елка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Елизавета Иванцив (Елка)

Украинская и российская поп-певица Елка (Елизавета Иванцив) пропала со страниц прессы и телеэкранов. Где сейчас артистка, что известно о ее личной жизни и проектах?

Как прославилась Елка

Карьера артистки началась в 1990-х, когда она присоединилась к рэп-R’n’B коллективу B&B, заняв позицию бэк-вокалистки. Группа не завоевала большой популярности, но была известна среди слушателей русскоязычного рэпа.

В 2001 году коллектив заметил рэпер и продюсер ШEFF (Влад Валoв). Спустя три года именно он предложит артистке создать творческий союз, чтобы выйти на сцену, начав сольную карьеру.

«Сначала я решила, что это шутка, розыгрыш», — признавалась однажды Елка.

Елка приехала с Украины в Москву и на концерте, посвященном памяти Михея, исполнила песню «Сука-любовь». После этого артистка выступила на рок-фестивале «Мегахаус». Выступления артистки публика встретила очень тепло. Позднее ШЕFF подписал с Елкой контракт.

В ноябре 2005 года вышел первый сольный альбом Елки «Город обмана», в котором были отсылки к множеству жанров, что высоко оценили критики. Тексты большей части песен сочинил Валов, он же писал музыку и аранжировки.

Следующим успешным синглом артистки стала композиция «Девушка-студентка». Елка закрепила успех, выпустив альбом «Тени». В 2007 году вышел первый и единственный видеоальбом певицы. В 2008 году артистка удивила публику песней «Мальчик-красавчик».

После «расставания» с Валовым Елка решила изменить стиль. Певица стремилась расширить горизонты и поработать с другими авторами и композиторами. В частности, ей довелось сотрудничать с братьями Валерием и Константином Меладзе.

В интервью Елка сообщила, что на кардинальные изменения подтолкнул также разговор с Аллой Пугачевой, которая посоветовала певице задуматься о расширении стилевых рамок и выходе на большую сцену.

Фото: Nadezhda Lebedeva/Global Look Press Певица Елизавета Иванцив (Елка)

Исполнительница остановила выбор на компании Velvet Music и начала сотрудничать с Лианой Меладзе и Аленой Михайловой. Благодаря этому сотрудничеству в 2011 году вышел альбом «Точки расставлены», отличавшийся от предыдущих мягким, приближенным к поп-музыке звучанием.

Песни «Прованс» и «Около тебя» стали хитами, за которые Елка получила ряд наград, в том числе и второй «Золотой граммофон». В пластинке певица также спела дуэтом с российским шоуменом Павлом Волей. Этот период повлек не только эксперименты со стилем, но и бурный рост популярности.

Чем сейчас занимается Елка

С апреля 2022 года артистка начала с чистого листа вести социальные сети. Одним из первых постов стал анонс песни «Уберегу ли тебя». Ее она не перестает исполнять во время своих гастролей и выступлений на фестивалях в крупных российских городах.

В том же году у певицы вышел еще один трек — «Заново», а также клип к нему. Особенность ролика заключалась в том, что он был очень темным.

«Темнота в клипе ислючительно для того, чтобы на максимальном контрасте подойти к тому свету, к которому мы приходим в конце этого клипа. <...> Красной нитью всего этого ролика все-таки проходит мой путь к свету, а это надежда», — объясняла Елка.

С прошлого года песня певицы «Не брошу на полпути», являющаяся саундтреком к картине «Мастер», завирусилась в Сети. Пользователи TikTok начали снимать ролики о своем жизненном пути и успехах в той или ной сфере. Композиция не перестает сопровождать подобные ролики по сей день.

Артистка также рассказывала, что неотъемлемой частью ее жизни является благотворительность.

«Для меня фонд и благотворительность — это про любовь безусловную. Но мне бы очень хотелось, и этом моя детская мечта, чтобы желание кому-то помогать было абсолютной нормой, чтобы ни у кого это не вызывало никакого недоумения и не было проявлением геройства», — отмечала артистка.

24 ноября у Елки состоялся сольный концерт Crocus City Hall. Артистка продолжает появляться на светских мероприятиях.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Елка (Елизавета Иванцив) на музыкальном фестивале VK Fest

Что известно о личной жизни Елки

Певица стремится не раскрывать подробности личной жизни. На фотографиях в социальных сетях она чаще всего появляется с собакой. В одном из интервью исполнительница признавалась, что живет с кошкой.

В 2020 году певица говорила, что считает себя глубоко инфантильной, и несмотря на то, что очень любит детей, у неё «ни разу в жизни не возникало острого желания родить ребёночка».

«Я не уверена, что сейчас готова не присвоить жизнь этого человека. Я не хочу рожать себе раба. Говорить: «Ты куда? Ведь я всё тебе!», — рассказала она в шоу «Пятница с Региной».

Как Елка относится к СВО

После начала конфликта на Украине Елизавета ни разу не высказывалась по поводу спецоперации на Украине. Однако в марте 2023 года власти регионов РФ стали добавлять в контракты с артистами запрет на дискредитацию армии. Так, власти Псковской области, где она должна была выступить на дне города, в договоре прописали, что Елке в течение четырех нельзя делать любые политические высказывания и допускать дискредитацию властей и Вооруженных сил РФ.

В конце июля концерт отменили. Директор певицы Елки Елизавета Феофанова подчеркнула в беседе с «Абзацем», что выступление артистки в Пскове перенесли.

«Насколько я знаю, отменили празднование Дня города и концерт перенесли на следующий год», — заявила представительница артистки.

До этого мэр Пскова Борис Елкин назвал выступление певицы на предстоящем мероприятии «неуместным». По его словам, изменился формат Дня города, поэтому власти решили отозвать приглашение исполнительницы.

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