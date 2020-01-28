https://static.news.ru/photo/1f221efa-4182-11ea-b32b-fa163e074e61_660.jpg Ёлка Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Ёлка (Елизавета Иванцив) активно взялась за свою физическую форму и похудела до неузнаваемости. Сейчас 37-летняя артистка отдыхает с подругами на Бали и публикует фото с отдыха.

На одном из фото, где певица бежит вдоль океана, поклонники отметили, что Ёлка сильно похудела.

@elkasinger

Смотри, как красиво я убегаю от ответственности, — подписала снимок артистка.

Поклонники в комментариях не удержались и съязвили, что певица ничего не ест. Особенно шокировал фанатов снимок из спортзала, где певица демонстрирует прокачанный пресс и даже бицепсы.

@ELKASINGER

Ранее NEWS.ru сообщал, что Юрий Квашонкин, больше известный в сети, как Юрий Истерика продолжает веселить публику своими невероятными косплеями на российских и зарубежных звёзд эстрады и кино. Последний коллаж был сделан на певицу Ёлку. Автор подписал его так: «Ёлка здорового человека и ёлка курильщика».