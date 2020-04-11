Певица Ёлка назвала детей рабами родителей

https://static.news.ru/photo/3926c082-7bd2-11ea-9865-fa163e074e61_660.jpg Фото: elkasinger/instagram.com

Певица Ёлка ранее опровергла информацию, что воспитывает дочерей. По её словам, она морально ещё не готова обзавестись наследниками.

37-летняя певица считает себя глубоко ифантильной и несмотря на то, что очень любит детей, у неё «ни разу в жизни не возникало острого желания родить ребёночка».

Я не уверена, что сейчас готова не присвоить жизнь этого человека. Я не хочу рожать себе раба. Говорить: «Ты куда? Ведь я всё тебе!», — рассказала она в шоу «Пятница с Региной».

Четыре года назад Ёлка рассталась со своим администратором Сергеем Астаховым, с которым прожила много лет, но детьми так и не обзавелись, сообщает StarHit.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ёлка активно взялась за свою физическую форму и похудела до неузнаваемости. Поклонники считают, что она ничего не ест. Особенно шокировал фанатов снимок из спортзала, где певица демонстрирует прокачанный пресс и даже бицепсы.