Фигурное катание, критика, Лепс: как сейчас живет певица Наталья Подольская

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Наталья Подольская

Певица Наталья Подольская в последнее время редко появляется на светских мероприятиях. Чем она занимается сейчас, как живет?

Чем известна Подольская

Наталья Подольская родилась 20 мая 1982 года в городе Могилеве в Белоруссии. С детства она занималась вокалом и хореографией.

В подростковом возрасте Подольская выиграла Гран-при белорусского конкурса молодых исполнителей «Зорная ростань», позднее представляла Белоруссию на фестивале «Славянский базар», была лауреатом международного фестиваля Universetalent Prague 2002 в Чехии.

В 2002 году Подольская переехала в Москву. Первую известность в России она получила как участница музыкального проекта «Фабрика звезд — 5», который выходил на Первом канале. По итогам финального концерта исполнительница заняла третье место.

В 2005 году певица представила Россию на Евровидении в Киеве и заняла 15-е место.

Что известно о личной жизни Подольской

В 2010 году Наталья Подольская вышла замуж за певца Владимира Преснякова — младшего. В 2015 году у них родился первенец Артемий, в 2020 году появился на свет их второй сын, Иван.

«Наш секрет — в любви и уважении. И терпении. Я люблю пользоваться принципом „поставь себя на его место“», — делилась исполнительница.

Она отмечала, что им с Пресняковым повезло встретить друг друга.

«Нам повезло, что мы друг друга нашли. Во-первых, это для нас обоих была любовь с первого взгляда — и для Володи, и для меня. Мы очень друг другу подходим, может быть, по гороскопу. Он — Овен, огонь, а я — земля, и если надо, я его земелькой-то присыплю», — говорила Подольская.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыном

Чем сейчас занимается Подольская

Наталья Подольская продолжает строить музыкальную карьеру. 13 декабря она примет участие в концерте «Наш Новый год», 24 декабря — появится на мероприятии «Рождество с Григорием Лепсом».

В прошлом году Подольская участвовала в программе «Ледниковый период. Снова вместе». Во время шоу ее часто критиковали члены жюри. По их мнению, Подольская так и не научилась уверенно выступать на льду, хотя принимала участие в проекте второй раз.

Впервые она появилась в передаче в 2010 году, тогда она каталась с Максимом Марининым. Пара стала финалистом.

В прошлом году ее партнером был Дмитрий Соловьев. Подольская признавалась, что ей пришлось практически начать с нуля.

«Сейчас планка „Ледникового периода“ гораздо выше, чем тогда, с точки зрения технических предпочтений и драматургии, и уровень участников вырос колоссально. Многие катались в прошлом или позапрошлом сезоне», — комментировала исполнительница.

При этом Подольская отмечала, что видела свой прогресс.

«У меня случались минуты слабости, пару раз были нервные срывы, я даже плакала дома. Но муж меня всегда подбадривает: „Раз взялась, значит, все — держись!“ Мама с сестрами тоже постоянно меня поддерживали», — делилась певица.

В прошлом году Подольская также запустила YouTube-шоу для родителей «Ваша Наташа». В нем она берет интервью у знаменитостей, у которых есть дети, а психологи за кадром комментируют те или иные ситуации.

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