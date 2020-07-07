Певица Ёлка стала самым популярным артистом десятилетия на радио

https://static.news.ru/photo/e4fdb898-c0ba-11ea-8fdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/elkasinger

Елизавета Иванцив, выступающая под творческим псевдонимом Ёлка, стала самым популярным артистом десятилетия по версии портала TopHit.

Сообщается, что в период с 2010 по 2019 год её песни звучали в эфире российских радиостанций 19 815 000 раз. Певица поделилась снимком, на котором она позирует с наградой, со своими подписчиками и поблагодарила продюсерский центр и своих музыкантов за их вклад в её успех.

Сколько бы во мне не было природного обаяния и таланта, которым меня наградили при рождении, моя человеческая суть, мои сомнения, лень, низкая самооценка, прокрастинация и гордыня никогда бы мне не дали донести себя до музыки, а в музыке достучаться до людей. Так что по факту артист десятилетия это труд целой оравы сумасшедших людей, которые обожают своё дело и верят в чудо, — написала Ёлка в Instagram.

Актёр и комик Денис Косяков подсчитал, что песни артистки крутили на нескольких радиостанциях по несколько раз в день каждый день.

Матерь божья! Почти 20 миллионов! Значит, каждый день на всех радиостанциях по несколько раз. Тебя, наверное, даже Соловьёв у себя в эфире включал, — удивился Косяков.

38-летняя Ёлка — семикратная обладательница российской музыкальной премии «Золотой граммофон» радиостанции «Русское радио» (за песни «Мальчик-красавчик», «Около тебя», «Лети, Лиза», «Грею счастье», «Мир открывается», «Прованс»). В 2012 года Ёлка была признана самым ротируемым исполнителем на российских радиостанциях. Певица родилась в Закарпатской области на Украине и начала музыкальную карьеру в середине 1990-х годов в качестве бэк-вокалистки.

Как писал NEWS.ru ранее, российская телеведущая и певица Ольга Бузова второй год подряд возглавила рейтинг популярности звёзд в социальных медиа, представленный системой мониторинга Brand Analytics. В новый список вошли самые успешные звёзды шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет.