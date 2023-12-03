Мне всю жизнь камни в спину бросали, говоря оскорбления, гадости. Всю жизнь я иду с этим ужасным грузом, который нивелируется той любовью, что я получаю от людей, и своей верой в себя и в свое творчество. Это слезы счастья, потому что для меня сцена — это жизнь <...> Я всегда шла за наградой, и я ее не получала, и да, я искренне расстраивалась. Я не верю тем людям, которые говорят «мы ради участия пришли», нет, я козерог, я упертая, я пришла побеждать, я номер один, и я свое заберу так или иначе, вопрос только когда. Я в себя всегда верила, и мои люди в меня верят, они показывают это на наших встречах. И я пришла впервые на «Песню года», чтобы забрать свою награду, — поделилась артистка.