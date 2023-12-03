Певица Ольга Бузова не сдержала эмоций на фестивале «Песня года». Артистка со слезами на глазах рассказала корреспонденту NEWS.ru, что еще в детстве смотрела церемонию награждения по телевизору, поэтому получить эту награду для нее «принципиально важно».
Мне всю жизнь камни в спину бросали, говоря оскорбления, гадости. Всю жизнь я иду с этим ужасным грузом, который нивелируется той любовью, что я получаю от людей, и своей верой в себя и в свое творчество. Это слезы счастья, потому что для меня сцена — это жизнь <...> Я всегда шла за наградой, и я ее не получала, и да, я искренне расстраивалась. Я не верю тем людям, которые говорят «мы ради участия пришли», нет, я козерог, я упертая, я пришла побеждать, я номер один, и я свое заберу так или иначе, вопрос только когда. Я в себя всегда верила, и мои люди в меня верят, они показывают это на наших встречах. И я пришла впервые на «Песню года», чтобы забрать свою награду, — поделилась артистка.
Ранее Бузова призналась, что считает актеров Дмитрия Нагиева, Павла Прилучного и Станислава Бондаренко самыми красивыми мужчинами в отечественном шоу-бизнесе. Артистка также назвала троих самых непривлекательных звездных представителей сильного пола — ими оказались актер Алексей Панин, ведущий шоу рэпер Баста и блогер Эльдар Джарахов.