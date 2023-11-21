Ольга Бузова назвала трех самых красивых мужчин российского шоу-бизнеса Бузова назвала Нагиева и Прилучного самыми красивыми мужчинами в шоу-бизнесе РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Певица Ольга Бузова призналась, что считает актеров Дмитрия Нагиева, Павла Прилучного и Станислава Бондаренко самыми красивыми мужчинами в отечественном шоу-бизнесе. В интервью для шоу «Вопрос ребром» артистка также назвала троих самых непривлекательных звездных представителей сильного пола.

Дмитрия Нагиева исполнительница назвала первым из красавчиков и описала словами «пушка-бомба». На втором месте оказался Станислав Бондаренко, который снялся в клипах певицы в роли ее возлюбленного. Третье место занял звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный. Также телеведущая отметила, что внешняя красота для нее второстепенна.

Для меня красота реально всегда внутри, но визуал тоже работает. Вообще, моим мужикам со мной повезло: у меня зрение плохое, я в целом их не вижу, главное, чтобы запах был хороший и мозги были хотя бы чуть-чуть, — подчеркнула экс-ведущая «Дома-2».

В рейтинге самых непривлекательных артистов оказались актер Алексей Панин, ведущий шоу рэпер Баста и блогер Эльдар Джарахов, который также находился в студии. Бузова объяснила, что не считает Басту и Джарахова некрасивыми, они просто не в ее вкусе.

Ранее концертный директор Ольги Бузовой, продюсер Алексей Новацкий, заявил, что популярность певицы обеспечена эфирами на телевидении. Он отметил, что в современных реалиях, когда блокируются социальные сети, эфиры на ТВ имеют особое значение.