Музыкальный директор Бузовой объяснил популярность певицы Продюсер Новацкий: популярность Бузовой обеспечена телевидением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Популярность Ольги Бузовой, чье имя стабильно фигурирует в светских хрониках, обеспечена ей эфирами на телевидении, заявил в комментарии NEWS.ru концертный директор певицы, продюсер Алексей Новацкий. Он отметил, что в современных реалиях, когда блокируются социальные сети, эфиры на ТВ имеют особое значение.

Она молодец! Второй Ольги Бузовой не будет! Вот так человек пробился, сделала сама себя. Популярность телевидения — она всегда играет свою роль. Телек пока не умрет. У нас соцсети рубят, а телек-то, куда он умрет? — сказал Новацкий.

При этом продюсер считает, что даже талантливые артисты не смогут заполучить славу без большого труда. Также, по его словам, артисту важно любить своего зрителя.

Это не выйти и под плюс спеть, это надо быть талантливым человеком во всем. И любить своего зрителя, прежде всего. Талантливый человек без труда ничего не сделает, за него никто работать не будет. Я же не буду за него петь на сцене, — заявил концертный директор.

Ранее Бузова после выпуска клипа на песню, в котором есть откровенные кадры, заявила, что готова к съемкам в подобных сценах, если ей будет подходить сценарий. Она считает, что «умеет играть любовь». Также певица подчеркнула, что эти съемки стали для нее важным опытом.