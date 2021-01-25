«Была страшной подружкой»: певица Ёлка рассказала о своих комплексах

https://static.news.ru/photo/81198796-5e97-11eb-be9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/elkasinger

Елизавета Иванцив, более известная как певица Ёлка, призналась, что отчасти её решение стать артисткой связано с желанием побороть комплексы из-за своей внешности.

Звезда утверждает, что раньше считала себя полной и некрасивой девушкой, «страшной подружкой». Сейчас её мнение о себе изменилось, Ёлка даже называет себя сексуальной.

Сексуальность — это энергия, это вообще не про внешность. И, конечно, красивая попа, — поделилась певица мнением в эфире YouTube-проекта «Георгий за кадром».

Елизавета также рассказала, что пока не чувствует себя 38-летней и побаивается цифр в паспорте из-за ожиданий общества от взрослых женщин.

38 — звучит очень устрашающе, звучит очень обременяюще в нашем обществе. Если в 38 у тебя чего-то там нет, что обязательно должно присутствовать в жизни каждой женщины после 20–25, уже все начинают нагнетать, — поделилась Ёлка.

О старости певица предпочитает не думать, поскольку «не знает, что будет завтра». Процесс старения, призналась Елизавета, ей не нравится, но она постарается «отложить ненадолго этот процесс», хотя не собирается «отрезать себе кусок лица».

Косметология сейчас ушла так далеко, почему бы не воспользоваться достижениями людей, которые работали десятилетиями, чтобы Лизочка не комплексовала, — пошутила Ёлка.

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