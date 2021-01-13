Гагарина похвалилась естественной внешностью без укладки и макияжа

https://static.news.ru/photo/db6880e2-5624-11eb-8723-fa163e074e61_660.jpg Полина Гагарина Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Полина Гагарина за две недели отдыха на Мальдивах практически забыла о макияже и отрастила волосы. Роскошную шевелюру певица продемонстрировала на своей странице.

Артистка отдыхает на курорте вместе с 13-летним сыном Андреем и 5-летней дочерью Мией, как и многие звёзды отечественного шоу-бизнеса. Гагарина успела хорошо загореть, её внешность сильно изменилась.

Своё преображение певица показала в сторис.

instagram.com/gagara1987

Волосы-то как отросли! — прокомментировала свою внешность Гагарина.

На острове певица совсем забыла об укладке и макияже. Но хуже от этого не стала. Её внешностью по-прежнему восторгаются поклонники в комментариях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новогодние каникулы Полина Гагарина проводит на Мальдивах вместе с трёхлетней дочерью Мией и 13-летним сыном Андреем. В Instagram она опубликовала зажигательное видео танцевальной прогулки по острову.