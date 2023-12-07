Жуткое ДТП, операция на лице, альбом: как сейчас живет певица Лада Дэнс

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лада Дэнс

Певица Лада Дэнс в августе попала в ДТП в Подольске. С места происшествия она была госпитализирована на вертолете. Что известно о состоянии здоровья артистки, как она живет сейчас, чем занимается?

Что за авария с участием Дэнс случилась в августе

Лада Дэнс попала в ДТП на такси в Подольске 5 августа. С места происшествия она была экстренно госпитализирована на вертолете. Медики диагностировали у певицы черепно-мозговую травму, ранение бедра и несколько серьезных ушибов.

8 августа ей провели операцию на лице, чтобы оптимизировать порезы и разрывы тканей после аварии, но после хирургического вмешательства состояние ухудшилось. Концертный директор исполнительницы Сергей Пудовкин тогда рассказывал, что она практически не могла говорить. В клинике ее навещал телеведущий Андрей Малахов.

На шестой день после аварии исполнительница вышла на связь с поклонниками, опубликовав пост в соцсетях и поблагодарив фанатов за поддержку.

13 августа представитель Дэнс сообщил, что ее ждет долгий реабилитационный процесс, поскольку она не может передвигаться самостоятельно.

15 августа Пудовкин отметил, что состояние здоровья певицы вызывает опасения, но врачи дают оптимистичные прогнозы.

Когда Дэнс впервые вышла на сцену после аварии

20 августа Лада Дэнс выступила на концерте в честь 802-летия Нижнего Новгорода. Это был первый выход исполнительницы на сцену после серьезного ДТП.

Директор певицы подчеркнул, что был против, однако она не хотела подводить зрителей. По его словам, Дэнс пришлось выступать на обезболивающих, а за кулисами дежурили медики, которые следили за ее состоянием.

«Это профессия артиста. Да, был медицинский персонал, который контролировал это выступление, в том числе обезболивающие препараты позволили провести выступление. То, что зритель ждал, сопереживал и беспокоился все это время, все это было большим аргументом, чтобы Лада вышла на сцену. Это было первое после аварии выступление. Я был против. Медицинские показатели далеки от нормы, но есть адреналин, артистическая ответственность», — рассказал Сергей Пудовкин NEWS.ru.

Он объяснил, что Дэнс чувствовала ответственность перед зрителями, поэтому решилась на выступление. При этом многие Telegram-каналы и пользователи Сети предположили, что певица может пиариться на аварии. Они не поверили в то, что артистка так быстро пришла в форму, поскольку еще недавно сообщалось, что ей нужен абсолютный покой.

Как Дэнс чувствует себя сейчас

В октябре Лада Дэнс призналась, что до конца не оправилась после тяжелой аварии в августе этого года и «будто заново учится ходить». Она отметила, что до сих пор испытывает боль после перелома бедра, а перед каждым выходом на сцену делает обезболивающие уколы.

«Перелом бедра — серьезная история. Боль есть до сих пор. Такие травмы долго заживают. Перед выходом на сцену надо уколы колоть», — сказала певица.

В подкасте «Неформат» Дэнс рассказала, что решила предъявить водителю такси иск на сумму 12 млн рублей. К иску присоединяются подруги певицы, которые тоже пострадали в аварии.

Чем Дэнс занимается сейчас

Лада Дэнс продолжает работать. Ее директор Сергей Пудовкин в сентябре сообщил NEWS.ru, что она постепенно восстанавливается после ДТП и готовится к реализации новых творческих планов. По его словам, в ближайшее время она представит новые композиции. Кроме того, Дэнс записывает новый альбом.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Лада Дэнс

«Готовим новый альбом в ближайшее время. Рабочее название — „Нефть“. Альбом планируется к релизу на 8 марта. Шесть композиций уже записаны, будем развиваться», — раскрыл Пудовкин.

Он добавил, что в связи с восстановлением после ДТП исполнительнице тяжело было отказаться от занятий спортом, в частности любимой скандинавской ходьбой.

Концерты Дэнс в ближайшее время не запланированы.

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