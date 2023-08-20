Лада Дэнс выступила первый раз после ДТП: почему ее заподозрили в обмане

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лада Дэнс

Певица Лада Дэнс выступила на концерте в честь 802-летия Нижнего Новгорода. Это был первый выход артистки на сцену после серьезного ДТП, в которое она попала в начале августа. Почему исполнительница так рано вернулась к работе и из-за чего ее заподозрили в пиаре?

Что случилось с Ладой Дэнс

Лада Дэнс попала в серьезное ДТП на такси в Подольске 5 августа. С места происшествия она была экстренно госпитализирована на вертолете. Медики диагностировали у артистки черепно-мозговую травму, ранение бедра и несколько серьезных ушибов. 8 августа ей провели операцию на лице, чтобы оптимизировать порезы и разрывы тканей после аварии, но после хирургического вмешательства состояние ухудшилось. Концертный директор исполнительницы Сергей Пудовкин рассказывал, что она практически не могла говорить. В клинике ее навещал телеведущий Андрей Малахов.

На шестой день после аварии Дэнс лично вышла на связь с поклонниками, опубликовав пост в социальных сетях и поблагодарив публику за внимание и поддержку. 13 августа представитель певицы сообщил, что ее ждет долгий реабилитационный процесс, так как она не может передвигаться самостоятельно.

15 августа Пудовкин отметил, что состояние здоровья артистки вызывает опасения, но врачи дают оптимистичные прогнозы. При этом он заявил, что Дэнс появится в эфире телевидения, где подробно расскажет о ДТП. Она также намерена потребовать в суде 12 млн рублей от транспортной компании, которой принадлежало такси.

Каким было первое выступление Лады Дэнс после аварии

Директор Лады Дэнс подчеркнул, что был против концерта артистки на Дне города в Нижнем Новгороде, однако она не хотела подводить зрителей. По его словам, певице пришлось выступать на обезболивающих, а за кулисами дежурили медики, следившие за ее состоянием.

«Это профессия артиста. Да, был медицинский персонал, который контролировал это выступление, в том числе обезболивающие препараты позволили провести выступление. То, что зритель ждал, сопереживал и беспокоился все это время, — все это было большим аргументом, чтобы Лада вышла на сцену. Это было первое после аварии выступление. Я был против. Медицинские показатели далеки от нормы, но есть адреналин, артистическая ответственность», — пояснил Сергей Пудовкин.

Он отметил, что Дэнс чувствовала ответственность перед зрителями, поэтому решилась на выступление.

«Есть еще над чем работать в плане здоровья, но Лада, как я и говорил, в абсолютной форме и в новом качестве», — сообщил представитель певицы.

Однако многие Telegram-каналы и пользователи Сети предположили, что артистка может пиариться на аварии. Они не верят, что Дэнс так быстро пришла в форму, поскольку еще недавно сообщалось, что ей нужен абсолютный покой.

«На Дне города в Нижнем Новгороде на сцену неожиданно вышла Лада Дэнс, которой приписывали тяжелое состояние после ДТП, а врачи говорили о необходимости полного мимического покоя. Как видим, певица после интервью Андрею Малахову на больничной кровати начала чувствовать себя отлично и уже вовсю оттанцовывает на сцене», — говорится в Telegram-канале «Неопра, блин!».

Авторы Telegram-канала «НеМалахов» обратили внимание на то, что исполнительницу вынесли на сцену, но после этого она активно танцевала.

«Артистку демонстративно вынесли на сцену. Ну что сказать. Каждый пытается себя воскресить как умеет. Лада Дэнс ожила после страшной аварии...» — пишут они.

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