Певице Ладе Дэнс пришлось выступать на Дне города в Нижнем Новгороде на обезболивающих из-за последствий ДТП, в которое она попала в начале августа, сообщил концертный директор Сергей Пудовкин корреспонденту NEWS.ru. По его словам, за кулисами дежурили медики, которые следили за состоянием артистки.
Это профессия артиста. Да, был медицинский персонал, который контролировал это выступление, в том числе обезболивающие препараты позволили провести выступление. То, что зритель ждал, сопереживал и беспокоился все это время, — все это было большим аргументом, чтобы Лада вышла на сцену. Это было первое после аварии выступление. Я был против. Медицинские показатели далеки от нормы, но есть адреналин, артистическая ответственность. Я уважаю артистов, которые выходят на сцену, потому что есть ответственность перед зрителем. Есть еще над чем работать в плане здоровья, но Лада, как я и говорил, в абсолютной форме и в новом качестве, — заявил концертный директор Сергей Пудовкин.
Певица в начале августа попала в серьезное ДТП на такси в Подольске, ее экстренно госпитализировали на вертолете, медики диагностировали у артистки черепно-мозговую травму, ранение бедра и несколько серьезных ушибов. Позже стало известно, что Лада Дэнс намерена потребовать в суде 12 млн рублей от транспортной компании, которой принадлежало такси.