Это профессия артиста. Да, был медицинский персонал, который контролировал это выступление, в том числе обезболивающие препараты позволили провести выступление. То, что зритель ждал, сопереживал и беспокоился все это время, — все это было большим аргументом, чтобы Лада вышла на сцену. Это было первое после аварии выступление. Я был против. Медицинские показатели далеки от нормы, но есть адреналин, артистическая ответственность. Я уважаю артистов, которые выходят на сцену, потому что есть ответственность перед зрителем. Есть еще над чем работать в плане здоровья, но Лада, как я и говорил, в абсолютной форме и в новом качестве, — заявил концертный директор Сергей Пудовкин.