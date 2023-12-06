«Как можно отказаться от СВО и президента?»: где сейчас Евгений Плющенко

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Евгений Плющенко

Заслуженный мастер спорта России Евгений Плющенко продолжает работу даже после завершения карьеры. Чем он занимается сейчас, как связан с фигурным катанием?

Чем известен Плющенко

Евгений Плющенко родился 3 ноября 1982 года в Хабаровском крае. Спустя три года семья переехала в Волгоград.

Фигурным катанием Плющенко начал заниматься в четыре года, а в 11 лет переехал в Санкт-Петербург и стал тренироваться под началом Алексея Мишина (он оставался наставником фигуриста на протяжении всей карьеры).

Плющенко — один из самых титулованных российских фигуристов: у него почти два десятка медалей Олимпийских игр и чемпионатов мира и Европы. Он двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании и 2014-го в командных соревнованиях), двукратный серебряный призер Олимпиады (2002 и 2010), трехкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012). Кроме того, он четыре раза побеждал в финалах мировой серии Гран-при и 10 раз в чемпионате России.

Также Плющенко является рекордсменом по количеству олимпийских наград в мужском одиночном катании — у него их четыре.

Последние Игры, в которых участвовал Плющенко, прошли в 2014 году в Сочи. На них фигурист помог российской команде добиться победы в командных соревнованиях, но в индивидуальных так и не выступил. За минуту до выхода на лед он снялся с турнира из-за полученной на разминке перед короткой программой травмы спины. Тогда же 31-летний Плющенко впервые объявил о завершении спортивной карьеры, но спустя время продолжил тренировки и даже подумывал об участии в Играх в корейском Пхенчхане, однако в итоге отказался от этой идеи.

Плющенко окончательно завершил карьеру в 2017 году, занялся тренерской работой и открыл спортивную академию «Ангелы Плющенко».

Что известно о личной жизни Плющенко

Евгений Плющенко был женат два раза. Его первой супругой стала Мария Ермак, у пары есть сын Егор.

Вторая жена фигуриста — продюсер Яна Рудковская. Они поженились в 2009 году, воспитывают двоих детей — Александра (родился в 2012 году) и Арсения, который появился в 2022 году при помощи суррогатной матери.

Сын Плющенко и Рудковской Александр (Гном Гномыч) ведет насыщенный образ жизни, который включает съемки для журналов и ТВ, а также тренировки и путешествия со звездными родителями в разные страны мира.

«Санек зарабатывает сейчас большие деньги, он меня опережает по зарплате», — признавался фигурист.

Фото: АГН «Москва» Фигурист Евгений Плющенко и его супруга продюсер Яна Рудковская

Что Плющенко говорил про спецоперацию

Евгений Плющенко поддерживал российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации.

«Мы должны сплотиться и поддержать нашу армию. Ребятам ой как сложно, ой как тяжело. Но мы победим», — говорил фигурист на праздничном концерте в «Лужниках», посвященном возвращению Крыма в состав РФ.

Также Плющенко отмечал, что не понимает россиян, которые меняют спортивное гражданство для участия в международных стартах.

«Я уже говорил и повторюсь снова: я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от спецоперации ради поездки на Олимпиаду. Отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы и папы. Такие спортсмены найдутся. Я плохо к этому отношусь. Есть чиновники, функционеры, которые должны заниматься этими вопросами», — комментировал он.

В прошлом году Украина ввела персональные санкции против Плющенко из-за поддержки СВО.

Чем Плющенко занимается сейчас

14 июня 2020 года Евгений Плющенко был назначен одним из тренеров сборной России по фигурному катанию.

В прошлом году спортсмен отпраздновал 40-летний юбилей. В ноябре того же года он представил шоу «35 лет на льду».

1 декабря этого года «Движение первых» и Евгений Плющенко представили на катке ВДНХ ледовое шоу в рамках выставки-форума «Россия».

Также недавно появилась информация о том, что новое отделение академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» откроется в Москве в декабре. Академия была открыта в апреле 2017 года. Обучение проходит с учениками в небольших группах и индивидуально по учебной программе, разработанной двукратным олимпийским чемпионом Плющенко и его командой тренеров.

«Наши академии есть в Москве и Московской области. У нас хорошие педагоги, наставники. У нас хорошая новость, мы готовы ее озвучить. У нас наконец-то открытие, мы собираемся открывать там в том числе танцевальное и любительское отделение», — сказал он.

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